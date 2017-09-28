закрыть
28 сентября 2017, четверг, 12:04
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Артемий Лебедев оценил дизайн банкнот Вейшнории

1
  • 28.09.2017, 10:50
  • 2,239
Артемий Лебедев

Рецензия вышла краткой и совсем без мата.

Российский дизайнер Артемий Лебедев славится своими беспощадными рецензиями на все вокруг — не раз он «линчевал» и дизайн беларуских товаров. В этот раз ему предложили оценить придуманные банкноты, пишет сайт the-village.

«Здравствуйте! Деньги вымышленной страны, но как вам дизайн?» — спросил заявитель. К заявке было приложено изображение 50 вейшнориев — валюты несуществующей страны Вейшнории. На банкноте изображена лисица под деревом и ветви папоротника.

Артемий Лебедев разразился крайне нетипичной для него рецензией: краткой и совсем без мата.

Он написал: «Выглядит симпатично».

The Village Беларусь уже сообщал, что на днях Артемий Лебедев отлинчевал минские остановки, а в августе — схему минского метро.


Мнение

Это приятное слово БОД
Это приятное слово БОД Леонид Злотников
Мы хочам зрабіць дзяржаву іншай
Мы хочам зрабіць дзяржаву іншай Уладзімір Някляеў
Серая зона
Серая зона Ирина Халип
Две минуты над Литвой
Две минуты над Литвой Виталий Портников


Интервью

В Беларуси происходит Перестройка
В Беларуси происходит Перестройка
Андрей Санников: «Запад-2017» стал серьезным сигналом для всех
Андрей Санников: «Запад-2017» стал серьезным сигналом для всех
Борис Вишневский: В политике Кремля трудно что-то предсказывать
Борис Вишневский: В политике Кремля трудно что-то предсказывать
Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине
Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине