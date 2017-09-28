Артемий Лебедев оценил дизайн банкнот Вейшнории 1 28.09.2017, 10:50

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Артемий Лебедев

Рецензия вышла краткой и совсем без мата.

Российский дизайнер Артемий Лебедев славится своими беспощадными рецензиями на все вокруг — не раз он «линчевал» и дизайн беларуских товаров. В этот раз ему предложили оценить придуманные банкноты, пишет сайт the-village.

«Здравствуйте! Деньги вымышленной страны, но как вам дизайн?» — спросил заявитель. К заявке было приложено изображение 50 вейшнориев — валюты несуществующей страны Вейшнории. На банкноте изображена лисица под деревом и ветви папоротника.

Артемий Лебедев разразился крайне нетипичной для него рецензией: краткой и совсем без мата.

Он написал: «Выглядит симпатично».

The Village Беларусь уже сообщал, что на днях Артемий Лебедев отлинчевал минские остановки, а в августе — схему минского метро.