Бизнесмен из Барановичей: Страну превращают в площадку для продажи дешевых вещей из России и Китая 3 28.09.2017, 10:59

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Вместо «либерализации» готовится «зачистка» белорусских частных производителей товаров.

В стране подходит к финишу работа над документами, которые якобы должны «раскрепостить бизнес». По крайней мере, так обещают разработчики документов. О том, с какими трудностями сталкиваются представители бизнес-сообщества сейчас, Intex-press рассказал хозяин одной из барановичских фирм.

Житель Барановичей Сергей (имя изменено по просьбе героя) много лет занимается выпуском продукции. Какой именно, он рассказывает не для печати – боится последствий. По словам мужчины, положение его фирмы, как и многих других производителей, в последнее время катастрофически ухудшилось. И дело не только в падении спроса на продукцию из-за снижения покупательной способности людей. Цены, по которым Сергей продает свои товары торговым сетям, остались на уровне 2014 года. Поднять стоимость невозможно из-за российских конкурентов, у которых аналогичные товары в разы дешевле.

– Чтобы сбыть продукцию, я, как и другие производители, участвую в тендерах. Побеждает в них тот, кто предлагает самую низкую цену. Чтобы конкурировать с российскими производителями, приходится снижать цену практически до себестоимости, – говорит Сергей.

По мнению мужчины, участие в торгах производителей из России, которое стало возможным благодаря созданию Таможенного союза, создает неравную конкуренцию. В России, по его словам, производство той же продукции обходится дешевле, чем в Беларуси.

– У них для производителей существенно дешевле электричество, сырье, а это основа стоимости товаров, – говорит он. – И мы стоим перед выбором: закрыть производство или продавать продукцию по ценам ниже российских конкурентов. Но тогда ни на развитие бизнеса, ни на зарплаты работникам ничего не останется. А от нас ведь требуют повысить доходы сотрудников чуть ли не до тысячи рублей!

«Чего ни коснись – одни преграды»

По мнению Сергея, положение мелких и средних производителей в Беларуси «просто критическое», это связано не только с нездоровой конкуренцией с российскими производителями.

– У нас нет диалога между властями и бизнесом. Вызовут на ковер в исполкоме, отчитают за малейшее нарушение, и все на этом, – говорит он. – Как хочешь, так и крутись. Взять, например, помещения для производства. Купить что-то на аукционе, имея небольшие деньги, невозможно, а арендовать – дорого. И так всюду– одни преграды.

Возмущение у мужчины вызывает и то, что производители с каждым годом теряют свою значимость на рынке, «становятся пустым местом».

– Условия диктуют все, но только не производители. Например, торговля продает нашу продукцию по таким ценам, как ей вздумается – захотят, 100% накрутят, захотят – 1000%. Если к нам предъявляют требования по рентабельности, почему в торговле в ценообразовании происходит неизвестно что?

Сергей считает, что, если в ближайшее время в условиях ведения малого и среднего бизнеса в стране ничего не изменится, отечественные производители просто закроются, а Республика Беларусь превратится в торговую площадку для продажи дешевых товаров из России, Китая и других стран.

– Такой ситуации, как сейчас, еще не было. Бизнес просто падает вниз, – говорит Сергей. – Нам не нужны золотые горы, дайте возможность работать, и все.