Лайфхак: Как снизить стоимость воды на 40-60% 7 28.09.2017, 11:13

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Cпециальные устройства помогут снизить потребление воды в вашем доме.

Myfin.by продолжает рассказывать о том, как и сколько можно сэкономить на использовании жилищно-коммунальных услуг. На этот раз предлагаем узнать, как специальные устройства помогут снизить потребление воды в вашем доме.

– Замена техники на более экономную только на первый взгляд кажется дорогой и не совсем нужной на данный момент инвестицией. Но некоторые приспособления стоят всего несколько рублей, а за год помогут сэкономить вам десятки, – отмечает эксперт Центра экологических решений Антон Гахович. – Есть, конечно, и более дорогие решения, которые долго окупаются, но все равно в итоге вы останетесь в выигрыше. Плюс, не забывайте и об экологичности таких решений: потребляя воду чистой, мы возвращаем ее уже загрязненной. Поэтому чем меньше мы используем воды, тем легче будет нашей природе.

Аэраторы

Это специальные насадки на кран, которые позволяют снизить расход воды очень простым способом: в вихревой камере в струю добавляется воздух. Причем недостатка воды при умывании вы не почувствуете: напор остается сильным, но расход становится значительно меньше. Существуют модели аэраторов, снижающие расход воды до 80%, хотя обычные значения – 40-60%.

Упоминание о том, сколько экономит аэратор, нужно искать на упаковке. Без такой этикетки аэратор может ничего не экономить.

Ранее мы уже считали, что семья их трех человек, которая хоть немного заботится об экономии, в год расходует около 150 метров кубических воды, что в пересчете на деньги составляет по нынешним тарифам 145 рублей в год. При установке аэратора семья будет экономить до 80 рублей в год.

Стоимость самых дешевых моделей начинается от 2 рублей, более качественные варианты стоят 8-10 рублей (4-6 долларов). Окупаемость аэратора – от 3 месяцев до года.

Нерегулируемые аэраторы есть смысл поставить на все краны и душ, исключая кран набора воды в ванной. Регулируемые аэраторы значительно более громоздкие устройства, но как правило, они и воду экономят лучше, и их можно временно отключить, если необходимо быстро набрать большое количество воды.

Например, есть модели, которые обеспечивают максимальную экономию воды до 80%. Регулируемый расход: от 2 до 12 литров в минуту. Регулировка производится поворотом центрального стержня по/против часовой стрелки. После настройки, даже если кран будет открыт полностью, выходной поток воды будет не более установленного.

Сливные бачки

Старые сливные бачки имели объем 9 литров. Если есть возможность, можно заменить старый унитаз на современный, который оснащен комбинированным сливом – на 6 л и на 3 л. По сравнению со старым 9-литровым бачком новый экономичный позволит экономить до 24 метров кубических воды на человека в год. Таким образом, семья из трех человек сэкономит около 70 рублей. Замена бачка может окупиться за два-три года.

– Если сливной бачок вашего унитаза не оборудован двумя режимами слива, избежать потерь воды поможет простое средство: наполните двухлитровую пластиковую бутылку водой и поместите в бачок или положите в него кирпич. Это нехитрая уловка позволит экономить семье до 20 литров воды в день, что в денежном пересчете за год составит 20-22 рубля, – советует эксперт.

Краны с педалью

В некоторых странах распространены краны, открывать и закрывать которые можно с помощью педали под ногой. Они позволяют очень экономно расходовать воду.

– Особенно выгоден такой кран на кухне, где он может экономить 50% воды, необходимой для мытья посуды, когда цикл «намыливание – полоскание» утомляет пользователей и они перестают своевременно выключать воду, – поясняет Гахович.

Если поставить смеситель с педалью только на кухне, то в год ваша экономия составит до 10 рублей.

В Беларуси таких смесителей в наличии мы не нашли, в России их стоимость – около 80 долларов. Также устройство можно заказать в интернете. Например, на AliExpress, его стоимость варьируется от 16 до 45 долларов. Как видим, срок окупаемости такого устройства достаточно долгий – около 10 лет.

Что такое «серая» и «черная» вода?

– Напоследок хотелось бы сказать о так называемой «черной» и «серой» воде, – говорит Гахович. – Сейчас большинство белорусов для смыва используют высококачественную питьевую воду, чаще всего получаемую артезианских источников.

Другой вариант – «серая» вода, та, которая уже была использована для санитарных целей: при стирке вещей, мытье посуды или купании.

«Черная» вода – это вода, после смыва унитаза, сбрасываемая в канализацию. В домашних условиях очистке не подлежит. А вот дезинфицированную серую воду можно использовать для слива в туалете, поливки газонов и зеленых насаждений, особенно в засушливые периоды. Такие системы уже есть, хоть и являются экзотикой для нашей страны. Однако при низком тарифе на воду они не будут окупаемы, – резюмирует эксперт.