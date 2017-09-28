Белорус, чей стартап купил Google, собирает команду для нового проекта 28.09.2017, 11:35

Юрий Мельничек

Фото: Андрей Давыдчик, dev.by

Программисты будут вести разработку в области нейронных сетей и дополненной реальности.

Спустя чуть больше месяца после громкой сделки с Google известные белорусские ИТ-бизнесмены Юрий Мельничек и Юрий Гурский запускают новый проект. Как сообщил dev.by Юрий Мельничек, стартап будет вести разработку в области нейронных сетей и дополненной реальности, а главный офис новой компании будет располагаться в Минске.

Детали нового проекта от успешного тандема пока в секрете. На своей странице в Facebook Юрий Мельничек перечислил «умных и мотивированных» специалистов, в которых нуждается команда, — описание включает стандартный для AR-приложений набор компетенций.

В недавнем интервью dev.by Юрий Мельничек поделился планами на будущее после сделки с Google, выразив намерение сосредоточиться на помощи другим белорусским командам «советами, деньгами и бизнес-частью»:

— Я уже помогаю нескольким белорусским стартапам и проектам в области компьютерного зрения и машинного обучения и буду продолжать это делать. Если вы именно такой стартап и вам нужны помощь или инвестиции — обращайтесь ко мне, сейчас для этого самое время, — подчеркнул бизнесмен.

Юрий Мельничек был сооснователем картографического проекта Maps.me, который в 2014 году вместе с командой выкупила Mail.Ru Group. Он покинул холдинг летом 2016 года.

В конце 2016 года его новая компания AIMATTER запустила приложение Fabby, позволяющее менять фон селфи с помощью нейронных сетей. Долгосрочной целью было объявлено построить в Беларуси большой исследовательский центр в сфере нейронных сетей и искусственного интеллекта. А уже в августе 2017 года компанию приобрела Google. В интервью Мельничек подчеркивал, что это первый случай, когда ИТ-гигант с мировым именем полностью приобретает компанию из Беларуси, а не интеллектуальную собственность или аффилированную фирму в другой юрисдикции.

По информации из разных источников и экспертным оценкам, сумма сделки с Google составила от $10 до $20 млн — то есть учредители AIMatter смогли увеличить свои вложения в компанию по меньшей мере в 20 раз.