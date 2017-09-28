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Анатолий Матиос: Арсенал в Калиновке охраняли люди с плохим зрением и наименьшей мотивацией

  • 28.09.2017, 11:51
Фото: Reuters

Главный военный прокурор Украины заявил, что военные склады охраняли пожилые сотрудники ВОХРа.

Следствие установило, что на арсенале в Калиновке Винницкой области не работала пожарная сигнализация и только на 50% были обеспечены технические средства охраны. Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос на брифинге 28 сентября, передает корреспондент "Гордон".

"Основная проблема, на которую крайне необходимо и уже безотлагательно обратить внимание согласно поручению президента, это кадровая проблема с часовыми военизированной охраны, у которых чрезвычайно низкая зарплата. В основной своей массе военизированную охрану осуществляют пожилые люди, которые точно не имеют соколиного взгляда", – отметил он.

Прокурор уточнил, что охрана военных складов осуществлялась с "плохим зрением и наименьшей мотивацией".

"Фактически на момент взрывов арсенал охраняло несколько предусмотренных номенклатурой постов зенитного прикрытия и 17 работников военизированного подразделения охраны (ВОХР). По мнению предварительного следствия, количество людей, привлеченных для охраны этой базы, не соответствовало степени ее загруженности, возможных последствий и возможности обеспечения надлежащей охраны", – подчеркнул Матиос.

На арсенале Вооруженных сил Украины под Винницей вечером 26 сентября произошло ЧП, начали рваться снаряды.


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