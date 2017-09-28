Ученые выяснили, как возникли загадочные «небоскребы» на Плутоне 28.09.2017, 11:59

Фото: NASA/JHUAPL/SwRI

Изначально у астрономов было две гипотезы.

Необычные ледяные «небоскребы» на поверхности Плутона, пилообразные структуры высотой в 3-5 километров, являются следами последнего «ледникового периода» на карликовой планете, говорится в статье, опубликованной в журнале Icarus (перевод – ria.ru).

«Когда мы поняли, что эти "небоскребы» состоят почти целиком из метанового льда, мы задались вопросом – почему он превращается в подобные «игольчатые» структуры, а не просто скапливается в виде замороженных глыб? Оказалось, что на Плутоне есть вариации климата, и когда планета теплеет, лед начинает просто испаряться в воздух», — рассказывает Джеффри Мур (Jeffrey Moore) из Исследовательского центра НАСА имени Эймса (США).

Главным объектом внимания публики во время пролета зонда New Horizons мимо Плутона стало его яркое и хорошо заметное сердце – равнина Спутника и регион Томбо, названный так в честь первооткрывателя этой карликовой планеты. Рядом с ним находится другой регион, который привлекает внимание ученых не меньше, чем «сердце» – так называемые гряды Тартар, заполненные странными горными пиками.

По своей форме, если вглядеться в трехмерную структуру этих пиков, они напоминают своеобразную «пилу» или набор из мечей или небоскребов высотой в несколько сотен метров, вытянутых в сторону юга и севера и удаленных друг от друга на 3-5 километров. Эти космические «иглы» расположены поверх еще более крупных образований подобного рода, аналогов которых, по словам ученых, в Солнечной системе нет.

Изначально у ученых было две гипотезы, как могли возникнуть эти «небоскребы» – они могли появиться или в результате испарения и конденсации метановых льдов, или же накопления клатратов – соединения метана и воды – на поверхности Плутона.

Мур и его коллеги изучили трехмерные снимки, полученные камерой MVIC в момент сближения с Плутоном, и поняли, что эти «иглы» возникли примерно таким же образом, как появляются так называемые «кающиеся снега», загадочные ледяные структуры в пустыне Атакама и в других высокогорных регионах Латинской Америки, открытые еще Чарльзом Дарвиным в 1839 году.

Они представляют собой поля из множества ледяных столбов и снежных пирамид, возникающих в сухих высокогорных районах в те времена, когда Солнце светит особенно сильно. В тех случаях, когда Солнце освещает лед или снег под большим углом, в результате чего некоторые области получают больше света и тепла, а другие — чуть меньше. В результате этого лед начинает испаряться в «светлых» участках, а в «темных» – остается нетронутым.

Это приводит к формированию своеобразных «ямок», сначала небольших по своим размерам, стенки которых служат своеобразным «колодцем», который не отражает свет и тепло назад в атмосферу, а удерживает их. Благодаря этому процесс таяния льда в светлых участках начинает резко усиливаться, что и приводит к формированию структур, похожих на столбы и пирамиды.

Нечто похожее, как считают планетологи НАСА, произошло и на Плутоне. В далеком прошлом его климат был более холодным, чем сегодня, благодаря чему метан, существующий сегодня в атмосфере карликовой планеты в виде газа, начал конденсироваться и превращаться в лед не только в низменностях, но и на вершинах гор.

Впоследствии климат стал более теплым, и метановые льды начали постепенно испаряться, формируя подобные игольчатые структуры, выросшие до 3-5 километров за миллионы лет после завершения «ледникового периода». Это, как считают исследователи, указывает на то, что климат Плутона гораздо более переменчивый и динамичный, чем считалось ранее.