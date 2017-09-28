Участник поисков Максима Мархалюка: С таким же успехом можно искать с пачки «Беломора» 13 28.09.2017, 12:11

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Власти не совсем досконально использовали потенциал добровольцев.

Брестчанин Данил Полянский два дня провел на Гродненщине, где ищут Максима Мархалюка, и поделился с «БГ» наблюдениями.

Он участвовал в масштабных поисках в субботу и воскресенье (23-24 сентября) в составе брестского клуба джиперов 4х4 «Цитадель». Местные принимали на ночевку приехавших издалека с распростертыми объятиями, рассказал Данил. Малейшая версия, намек, предсказание или слух — внедорожники выезжали на проверку.

Операция по поиску пропавшего мальчика показала, что белорусы не каждый сам по себе, а могут сплотиться ради общего дела. Так, собеседник «БГ» поведал, что ночью джиперы в соцсетях сообщили, что не хватает топлива, и уже утром в Новый Двор приехали ребята из Минска и «залили внедорожники топливом под крышку бака».

В то же время, по мнению Данила, поиски велись недостаточно организованно. «Силовики не совсем досконально использовали потенциал добровольцев. Получалось, что милиция себе, МЧС себе, а ПСО «Ангел» себе», — пояснил свои выводы брестчанин. Бывало, их отправляли на машинах за несколько десятков километров, а когда они приезжали на указанное место, оказывалось, что там только что были сотрудники МЧС.

Кроме того, большая проблема была с бумажными картами. Их не хватало, и они были плохого качества. «С таким же успехом можно было вести поиски с пачки «Беломора». Там тоже карта есть», — саркастически заметил Данил Полянский.

Тем не менее брестчанин делает скидку на то, что подобных поисков в Беларуси еще не было и силовые структуры не были готовы к такому количеству добровольцев. По его мнению, отлично во время поиска сработали ПСО «Ангел» и Красный Крест.

Как рассказал корреспонденту «БГ» Кирилл Клыбик, старший координатор поиска по Бресту и области поисково-спасательного отряда «Ангел», с пятницы по воскресенье в поисках мальчика в Беловежской пуще приняли участие около 500 жителей Брестчины. Всего — около 2 000 белорусов.

Напомним, 10-летний Максим Мархалюк ушел в лес за грибами вечером 16 сентября и не вернулся. Его ищут уже 11-й день. 26 сентября по факту безвестного исчезновения Следственный комитет возбудил уголовное дело.