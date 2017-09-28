закрыть
28 сентября 2017, четверг, 16:26
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Участник поисков Максима Мархалюка: С таким же успехом можно искать с пачки «Беломора»

13
  • 28.09.2017, 12:11
  • 15,236

Власти не совсем досконально использовали потенциал добровольцев.

Брестчанин Данил Полянский два дня провел на Гродненщине, где ищут Максима Мархалюка, и поделился с «БГ» наблюдениями.

Он участвовал в масштабных поисках в субботу и воскресенье (23-24 сентября) в составе брестского клуба джиперов 4х4 «Цитадель». Местные принимали на ночевку приехавших издалека с распростертыми объятиями, рассказал Данил. Малейшая версия, намек, предсказание или слух — внедорожники выезжали на проверку.

Операция по поиску пропавшего мальчика показала, что белорусы не каждый сам по себе, а могут сплотиться ради общего дела. Так, собеседник «БГ» поведал, что ночью джиперы в соцсетях сообщили, что не хватает топлива, и уже утром в Новый Двор приехали ребята из Минска и «залили внедорожники топливом под крышку бака».

В то же время, по мнению Данила, поиски велись недостаточно организованно. «Силовики не совсем досконально использовали потенциал добровольцев. Получалось, что милиция себе, МЧС себе, а ПСО «Ангел» себе», — пояснил свои выводы брестчанин. Бывало, их отправляли на машинах за несколько десятков километров, а когда они приезжали на указанное место, оказывалось, что там только что были сотрудники МЧС.

Кроме того, большая проблема была с бумажными картами. Их не хватало, и они были плохого качества. «С таким же успехом можно было вести поиски с пачки «Беломора». Там тоже карта есть», — саркастически заметил Данил Полянский.

Тем не менее брестчанин делает скидку на то, что подобных поисков в Беларуси еще не было и силовые структуры не были готовы к такому количеству добровольцев. По его мнению, отлично во время поиска сработали ПСО «Ангел» и Красный Крест.

Как рассказал корреспонденту «БГ» Кирилл Клыбик, старший координатор поиска по Бресту и области поисково-спасательного отряда «Ангел», с пятницы по воскресенье в поисках мальчика в Беловежской пуще приняли участие около 500 жителей Брестчины. Всего — около 2 000 белорусов.

Напомним, 10-летний Максим Мархалюк ушел в лес за грибами вечером 16 сентября и не вернулся. Его ищут уже 11-й день. 26 сентября по факту безвестного исчезновения Следственный комитет возбудил уголовное дело.


Мнение

Догонит ли Ахилл черепаху?
Догонит ли Ахилл черепаху? Константин Скуратович
Манкурт прыгает на грабли
Манкурт прыгает на грабли Илья Мильштейн
Это приятное слово БОД
Это приятное слово БОД Леонид Злотников
Мы хочам зрабіць дзяржаву іншай
Мы хочам зрабіць дзяржаву іншай Уладзімір Някляеў


Интервью

В Беларуси происходит Перестройка
В Беларуси происходит Перестройка
Андрей Санников: «Запад-2017» стал серьезным сигналом для всех
Андрей Санников: «Запад-2017» стал серьезным сигналом для всех
Борис Вишневский: В политике Кремля трудно что-то предсказывать
Борис Вишневский: В политике Кремля трудно что-то предсказывать
Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине
Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине