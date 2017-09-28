Сколько тысяч требований нужно выполнить, чтобы открыть в Беларуси ИП

Сколько тысяч требований нужно выполнить, чтобы открыть в Беларуси ИП7
- 28.09.2017, 12:18
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Наша страна превратилась в настоящее бюрократическое царство.
В Минске 28–29 сентября проходит Белорусский инвестиционный форум, организованный Министерством экономики и Агентством по инвестициям и приватизации.
В первых же выступлениях чиновники традиционно обратили внимание гостей на стратегическое положение страны, соседство с ЕС и Россией, пишет «Наша Нiва».
Прозвучали обещания упростить законодательство в сфере открытия бизнеса, улучшить механизм разрешения споров инвестора и государства.
Как пример прогресса в этом направлении заместитель министра экономики Павел Утюпин привел цифры санитарных, пожарных и ветеринарных требований, которые должны были выполнить бизнесмены при открытии бизнеса в Беларуси до сентября 2017 года: это 586 пожарных требований, 1100 санитарных, 2200 ветеринарных.