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«За шесть часов набрали 1148 белых»

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  • 28.09.2017, 12:29
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Семья грибников протестировала и сравнила разные способы «тихой охоты».

Владимиру Тхорику 48 лет, его маме Елена Константиновне 70 — и они грибники со стажем. В этом году, когда начался сезон, две недели каждый день они ездили в лес, а вечером считали, кто больше набрал. И соревнования тут не причем: родственники проверяли, чей метод сбора более эффективный, пишет tut.by.

На днях семья закончила основной сбор и уже ностальгирует по небывалому урожаю. На интервью соглашается с удовольствием, но просит не указывать названия их деревни. Мало ли, грибники сразу набегут.

— Мама у меня живет в Березинском районе, а я как раз сейчас здесь строю дом, — рассказывает Владимир. — У нас есть скутер, и накануне грибного сезона мы устраиваем дежурство: по очереди ездим в лес на разведку. Недели две назад, когда пошли дожди, а потом резко потеплело, я говорю маме: «Готовься, дня три-четыре будем летать в лес».

С тех пор две недели каждый день Тхорики ходили в грибы. А их в этом году, рассказывает Владимир, очень много. Местные старики вспоминают, что последний раз такой урожай тут видели накануне войны.

Берут Владимир и Елена Константиновна в основном боровики. Конечно, уточняет собеседник, уважают они и другие грибы, но белые — в фаворе.

— В энциклопедии я вычитал, что по своей энергетической ценности они приравниваются к мясу, — говорит Владимир. — Да и просто мы их очень любим.

Грибы Тхорики не только собирали, но и считали. Хотели сравнить, какой метод тихой охоты более эффективен.

— У нас с мамой разные подходы в сборе, — объясняет собеседник. — Она нацелена на даль и скорость: высматривает большие, а потом, так как грибы растут семьями, кружит возле этого места и находит еще 4−5 штук.

Владимир, наоборот, никуда не торопится. Ходит медленно, смотрит под ноги внимательно. Грибы ищет маленькие и молоденькие — такие, чтобы мариновать.

— И кто победил?

— Ничья, — улыбается собеседник. — Разница плюс-минус 5−7 штук. При тех объемах, которые мы собирали в этом году, это несущественные цифры.

Кстати, о цифрах. В один из дней Владимир с мамой и супругой — она тоже грибник, но из-за работы, так часто ходить в лес не могла — за шесть часов набрали 1148 белых.

— Собирали с 7 утра и до часу дня, — рассказывает мужчина. — Можно было и больше, но мы очень вымотались. В некоторых местах я даже не разгибался, на коленях срезал, а они как ковром настелены и не заканчиваются. Сложность была одна: носить их до машины, которая осталась в километре от нас.

Собирала семья в тот день в корзины, мешки — и то «тары» чуть хватило, хотели уже куртки снимать.

— А что вы потом с таким количеством делаете?

— Сушим, морозим, маринуем, — продолжает Владимир. — Причем, для закатки мы с женой и мама грибы разделяем: каждая семья берет себе. Так вот моя супруга и я в этом году уже заготовили больше 60 литровых банок.

— Сколько?

— Больше 60! — подчеркивает Владимир. — Мне и самому не верится. Ведь года 3−4 назад, когда боровики сыпанули, мы смогли на троих заготовить 37 банок.

— И вы все это съедите?

— Если что-то нравится, я могу это есть круглый год, — улыбается Владимир. — Особенно расходятся маринованные. У нас литровая банка уходит за присест. А если кто-то в гости приходит, то и банки мало будет.


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