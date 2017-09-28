Отец Черкашина: Очень приятно знать, что люди помнят Алеся 5 28.09.2017, 12:27

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Алесь Черкашин

В Бресте почтили память белорусского героя-добровольца.

Десятки человек приняли участие в мероприятиях, посвященных 35-летию белорусского героя-добровольца Алеся Черкашина. Панихида и презентация книги «100 лиц Белорусской христианской демократии», одним из героев которой и является погибший доброволец, прошли в душпастырском центре греко-католиков Бреста, сообщает racyja.com.

Слова благодарности тем, кто собрался, выразил отец Алеся - Николай Черкашин: - «Хочу поблагодарить отца Игоря за гостеприимство. Нам очень приятно знать, что люди помнят Алеся. Большое вам спасибо от всей души».

Алесь Черкашин был бойцом Добровольческой украинского корпуса «Правого сектора», который сражался против пророссийских боевиков в зоне АТО на востоке Украины. Два года назад в бою под деревней Белокаменка на Донбассе он был тяжело ранен. Вскоре после этого белорусский доброволец умер в запорожском госпитале. Похоронен доброволец на родине - под Брестом.