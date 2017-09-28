Литовские чиновники раскрыли Кремлю секретную информацию 1 28.09.2017, 12:41

4,240

Фото: DELFI

Сейм Литвы проведет специальное расследование.

Cотрудники Департамента миграции сделали реверанс Кремлю – без разрешения они переслали в Россию, подписанную МИД Литвы справку, в которой содержится секретная информация.

Это подмочило репутацию Литвы – Россия распространила полученную информацию судьям Конституционных судов всего мира. А председатель Конституционного суда Литвы Дайнюс Жалимас сразу оказался в "черном списке" России – ему запретили въезд в РФ.

Как секретная информация могла оказаться в почтовых ящиках российских чиновников, сотрудники Департаменты миграции (ДМ) не распространяются, между тем депутаты Жигимантас Павилёнис и Юозас Бернатонис сказали, что сотрудники ДМ нанесли большой ущерб государству, поэтому предлагают провести парламентское расследование.

"Я думаю, что мы – и левые, и правые – должны объединить наши силы и расследовать этот факт, может тогда у ДМ пропадет желание вести себя так односторонне в чувствительных для Литвы вопросах", – сказал DELFI Павилёнис.

"У меня создается впечатление, что пока не выявят и не накажут виновных,ситуация не изменится – ведь сейчас сотрудники ДМ даже не понимают, какой ущерб они нанесли Литве", – сказал Бернатонис.

О том, что литовские чиновники передали России секретную информацию, стало известно, когда КС Литвы организовывал четвертый Всемирный конгресс конституционного права. Еще в ноябре прошлого года ДМ, реагируя на информацию МИД о том, что КС России одобрил аннексию Крыма, 19 судей КС России включил в список невъездных лиц в Литву.

Глава КС России Валерий Зорькин сразу же информировал об этом президента РФ Владимира Путина, который публично высказал свое возмущение этим фактом. "Очень странно. Иногда складывается впечатление, что люди упали с другой планеты", – цитировали Путина российские СМИ.

Несмотря на то, что было известно, что российских судей в Литву не впустят, КС России все же решил делегировать четырех представителей, двое из которых - судьи. В Литве их не аккредитовали – ДМ с учетом информации МИД решил не выдавать разрешение на въезд в страну.

Это решение представителям России выслали по почте. Прилагались документы, в которых объяснили позицию Литвы – еще 24 октября 2016 г. МИД была подписана справка с грифом "информация ограниченного использования" и позиция Жалимаса, переданная главе МИД о том, что судьи, узаконившие аннексию Крыма, нарушили международный закон, поэтому их не должны впускать в Литву. Информацию о том, что именно Жалимас был инициатором запрета на въезд российских судей в Литву, Зорькин и разослал судьям всего мира перед международным конгрессом.

А президент Венецианской комиссии (ВК) Джианни Букиккио даже прислал Литве ноту, в которой требовал сделать исключение и разрешит двум российским судьям - Сергею Казанцеву и Сергею Князеву - приехать в Литву. Он подчеркнул, что это дело принципа Венецианской комиссии и Совета ЕС. Литва никаких исключений делать не стала, поэтому судьи из 7 разных стран мира бойкотировали конгресс. На конгресс не приехал и председатель КС Украины.

Жалимас убежден, что международного скандала удалось бы избежать, если бы ДМ не предоставил России секретную информацию. "Все это я расцениваю как излишнее рвение, сегодня непонятно – намеренно или нет, но ДМ действовал в пользу чужого государства, – сказал он. – Когда предоставляют слишком много информации, которая явно предназначалась не для тех лиц, возникает вопрос, почему так поступают – или чтобы избежать ответственности за принятое решение, или сознательно хотят сообщить о людях, которые так или иначе принципиально настроены в отношении России из-за осуществленной ею аннексии".

Жалимас из-за этого пострадал лично, ему запрещен въезд в Россию, и автоматически в Казахстан и Беларусь. Депутат Павилёнис сказал, что история с передачей России информации ограниченного использования дискредитирует Литву.

"Я 24 года работал в МИД и знаю, что разглашение информации ограниченного использования другой стране, которая не заключила с твоей страной соглашение о безопасном обмене информацией,- это преступление, – сказал Павилёнис. – Кроме того, когда раскрываются сведения о человеке, создавшем информацию, нужно его согласие, но в данном случае не спросили ни МИД, ни Жалимаса.

Человек, который в нашем государстве защищает свободу и Конституцию, который приложил много усилий, чтобы другие страны были защищены от подобных преступлений, нашими же руками был передан в руки противника, была раскрыта информация о нем". По словам Павилёниса, председатель КС "почувствовал себя преданный своим же государством". По словам политика, в результате все обернулось против Литвы – ее решение критиковали не только страны, поддерживающие Россию, но и президент Венецианской комиссии. "Я считаю, что было совершено преступление – России предоставили возможность организовать пропагандистскую атаку против нашего государства, его пытались дискредитировать", – подчеркнул депутат.

Почему руководство ДМ так поступило, неясно – представители ДМ, которых вызывали на заседание парламентского Комитета иностранных дел, не могли это объяснить. "Если взглянуть с иронией на последние решения ДМ, когда в Литву впустили представителя банка Ротенбергов, который строит мост в Крым, а журналиста, который писал о нелегальном строительстве этого моста едва не выдали Кремлю, создается впечатление, что ДМ действует в интересах третьей страны, что показал и случай Жалимаса", – заметил Павилёнис, он считает, что парламенте надо организовать расследование этого инцидента.

Правда, представители ДМ сказали в парламенте, что иного выхода у них не было, якобы, по закону о публичном администрировании, в указанном решении необходимо указывать обстоятельства и мотивы, поскольку человек, которого не впускают, должен знать причину. Что о претензиях политиков думает директор ДМ Эвелина Гудзинскайте, DELFI узнать не удалось – Гудзинскайте сейчас находится в командировке.