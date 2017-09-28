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Белорусы не смогут ездить на шопинг в Польшу, как раньше

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  • 28.09.2017, 12:51
  • 11,154
Фото: agencja gazeta

Польша введет ограничения на торговлю по воскресеньям.

Польша введет ограничение на торговлю по воскресеньям, сообщил глава подкомитета по вопросам рынка труда в Сейме Польши Януш Снядек.

В интервью радиостанции TOK FM (перевод - «Радыё Свабода») Снядек пояснил, что уже принято политическое решение. По новым правилам, покупки в магазинах можно будет совершать каждое второе воскресенье месяца. Это произойдет с 1 января следующего года.

Дискуссия об ограничении торговли по воскресеньям происходит в Польше не первый год. Профсоюз «Солидарность» высказывался за полный запрет воскресной торговли. Звучали идеи сократить рабочий день в магазинах до 14 часов

По данным проведенного в марте опроса, 59% опрошенных поляков были против запрета торговли по воскресеньям. 35% поддержали новые правила.

Ежегодно белорусы оставляют в польских магазинах более 100 миллионов евро. Противники запрета воскресной торговли приводили этот аргумент в качестве одного из основных. Сокращение торговли отразится на торговых сетях в пограничных регионах в восточной Польше.


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