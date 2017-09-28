Государство кривых зеркал 4 Наталья Гулевская

28.09.2017, 12:55

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Наталья Гулевская

То, что происходит в России, невозможно систематизировать и подобрать какой-то исторический прецедент.

Изначально утопическая идея перевести империю в демократическую модель управления государством начинает доходить до своей точки кипения. С виду вменяемые и трезвомыслящие граждане, образованные и достаточно известные, начинают формулировать альтернативу на президентских выборах, которых априори не может быть по определению в путинской России.

Что это — самообман, сумасшествие или злонамеренность? На этот вопрос очень трудно ответить, да и сам ответ, в принципе, не важен, так как он ничего не меняет в реальной действительности. То, что происходит в России, невозможно систематизировать и подобрать прецедент в историческом экскурсе человеческой цивилизации. Наша жизнь с приходом к власти чекистов потеряла эволюционную связь развития и начинает выборочно осуществлять экономические и политические проекты без комплексного соответствия данной проблеме.

Демократию мы строим с помощью цензуры, запретов и всевозможных фильтров, федерацию осуществляем авторитарным ручным управлением, право подменяем законотворческой инициативой невежественных и дремучих депутатов, а республиканская форма правления у нас больше похожа на монархию. Вдобавок весь этот комплексный бред сопровождается имитацией борьбы с коррупцией и террористическими угрозами.

Безусловно, РФ занимает важную часть суши и существенно влияет на комфортное проживание людей на планете, но для развитого, прогрессивного, цивилизованного современного мира обязательное присутствие России в международном сообществе государств перестало быть критическим, и мир вполне может безболезненно обойтись и без нашего «особого русского мира».

Ситуация в России после демонстративного попрания международного права, аннексии и агрессии в отношении сопредельных государств, поддержки антидемократических режимов по всему миру и роста числа невинных жертв от хаотичного применения ВС РФ начинает приобретать устойчивые черты изоляции и отстранения нашего государства от участия во всех международных формах сотрудничества. Последняя тонкая нить связи России с международным сообществом в виде признанного легитимным шестилетнего президентского срока оборвется в 2018 г., и тогда уже ничего не сможет спасти Россию от самого нежелательного сценария для нашего государства. Мы окажемся даже в худших условиях чем КНДР, так как Северная Корея при всем своем людоедском режиме не выходит за границы своей юрисдикции и надежно защищена международным правом самостоятельно строить внутреннюю политику своего государства.

Наталья Гулевская, opentown.org