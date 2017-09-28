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Ананич сняли с должности министра информации

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  • 28.09.2017, 13:10
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Лилия Ананич
Фото: БелТА

Ее место занял Александр Карлюкевич.

Александр Лукашенко назначил Александра Карлюкевича, который до настоящего времени работал в должности заместителя министра информации, руководителем этого ведомства, передает БелТА.

С 1985 года работал на различных должностях в редакциях средств массовой информации, в том числе в таких изданиях, как газета «За Родину» в Ашхабаде, газеты «Ленинец», «Во славу Родины», «Культура», «Звязда», «Чырвоная змена», «Народная газета», «Советская Белоруссия» в Минске.

2006−2011 годы — директор редакционно-издательского учреждения «Литература и искусство». 2011−2012 годы — главный редактор учреждения «Редакция газеты «Звязда». 2012−2016 годы — директор — главный редактор редакционно-издательского учреждения «Издательский дом «Звязда».

С 2016 года до настоящего времени работал в должности заместителя министра информации.

Напомним, что Лилия Ананич запомнилась тем, что приравнивняла интернет-издания к СМИ. Из крупных ресурсов по решению Мининформа в июне 2015 года был заблокирован kyky.org: «ввиду размещения информации, распространение которой способно нанести вред национальным интересам Республики Беларусь».

В марте 2017 года свои предупреждения получили TUT.BY и «Наша Нiва».


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