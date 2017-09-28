Первый вице-премьер: Есть аппетит к новым долгам 4 28.09.2017, 13:18

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Власти готовятся к размещению нового выпуска евробондов в 2018 году.

Беларусь может разместить еще один выпуск еврооблигаций в 2018 году, сообщил первый заместитель премьер-министра Беларуси Василий Матюшевский.

"В принципе окно есть", - сказал Матюшевский, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в четверг в Минске, сообщает interfax.by.

"Возможность есть, готовность есть. Аппетит есть", - добавил он.

Как сообщалось, 29 июня этого года Беларусь завершила размещение двух выпусков еврооблигаций общим объемом $1,4 млрд.

По информации Минфина страны, 5-летний выпуск с купонной ставкой 6,875% годовых с погашением в феврале 2023 года на сумму $800 млн размещен по цене 98,864% от номинальной стоимости с доходностью к погашению 7,125% годовых. Облигации 10-летнего выпуска с купонной ставкой 7,625% годовых с погашением в июне 2027 года на сумму $600 млн размещены по цене 100% от номинальной стоимости с доходностью к погашению 7,625% годовых.

"Финальная книга заявок, превысившая $2,5 млрд, с участием более 110 международных инвесторов является свидетельством уверенности инвестсообщества в фундаментальных перспективах белорусской экономики, успешной реализации структурных экономических преобразований и эффективной стратегии управления долговым портфелем", - подчеркивали в министерстве.

Рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило облигациям Беларуси в долларах США объемом $1,4 млрд, размещенным двумя траншами 29 июня 2017 года, рейтинг на уровне "B-".

В 2010 году Минск разместил еврооблигации на сумму $1 млрд со сроком обращения 5 лет с купоном 8,75% годовых (выпуск погашен в августе 2015 года), в 2011 году - $0,8 млрд со сроком обращения 7 лет с купоном 8,95% годовых (погашение состоится в январе 2018 года).