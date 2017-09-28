Лукашенко назначил нового министра культуры, ректора БГУ и руководителей трех вузов 20 28.09.2017, 13:28

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Юрий Бондарь

Фото: belta.by

Правитель провел масштабные кадровые перестановки в сфере информации, культуры и образования.

Лукашенко назначил Юрия Бондаря министром культуры Беларуси, до настоящего момента он работал в должности ректора Белорусского государственного университета культуры и искусств, передает БелТА.

Юрию Бондарю 44 года. Окончил в 1997 году юридический факультет БГУ по специальности «правоведение», в 2007 году — Институт государственной службы Академии управления при Лукашенко по специальности «государственное управление социальной сферой».

В 2006 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата политических наук по специальности «теория политики, история и методология политической науки» в Академии управления при Лукашенко. В 2009 году Юрию Бондарю присвоено ученое звание доцента по специальности «политология».

В Белорусском государственном университете культуры и искусств — с 2001 года, работал на должностях преподавателя, старшего преподавателя, доцента кафедры культурологии, первого проректора. В феврале 2013 года был назначен на должность ректора этого вуза.

В 2014 году был избран «депутатом» по Железнодорожному избирательному округу Минска, заместителем председателя Минского городского «совета депутатов» XVII созыва.

До Юрия Бондаря пост министра культуры занимал Борис Светлов — с 2012 года по настоящее время. Причины его отставки не озвучиваются.

Лукашенко также назначил сегодня Андрея Короля на должность ректора Белорусского государственного университета.

До настоящего времени Андрей Король работал в должности ректора Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. Ему 45 лет.

Правитель также согласовал назначение Сергея Харитончика ректором Белорусского национального технического университета, Дениса Дука — ректором Могилевского государственного университета имени А. А. Кулешова, Максима Киркора — ректором Могилевского государственного университета продовольствия.

Напомним, что сегодня Лукашенко снял с должности министра информации Лилию Ананич. Ее место занял бывший заместитель министра информации Александр Карлюкевич.