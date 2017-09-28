Александр Глеб: Было здорово снова встретиться с Венгером 4 28.09.2017, 13:14

2,781

Белорусский футболист опубликовал в соцсетях фото с великим тренером.

Вчера «Арсенал» прилетел в Минск. Возле отеля команду встречали сотни фанатов.

На пресс-конференции главный тренер Арсен Венгер рассказал, что скоро у него состоится встреча с Александром Глебом, который с 2005-го по 2008 год играл за лондонский клуб, пишет kp.by.

Сегодня утром Глеб опубликовал фото с Венгером, которое подписал так:

- Было здорово снова встретиться с великим тренером! Как будто и не уходил из «Арсенала».