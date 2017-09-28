Модель из Минска попала на обложку престижного журнала 10 28.09.2017, 13:22

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Екатерина Доманькова стала лицом сентябрьского HARPER’S BAZAAR.

Екатерина Доманькова стала лицом последнего номера таиландского HARPER’S BAZAAR. Фотосессию в городском антураже из журнала заметил сайт «Салiдарнасць».

28-летняя Екатерина Доманькова родилась в Минске. В 2004 году девушку заметил директор столичного модельного агентства, а уже через два года, в 2006-м, она получила титул «Супермодель мира», стала работать с известными брендами Victoria's Secret и Intimissimi. Екатерина ведет Instagram и является соосновательницей ресурса о красоте, ЗОЖ и материнстве beautyhack.ru.

В 2009 году Екатерина вышла замуж за 27-летнего миллионера Антона Зингаревича, в 2013 году у пары родилась дочь Маруся. Позже Катерина развелась с Зингаревичем. В прошлом году Доманькова стала мамой во второй раз – кто отец Иванки, широкой публике неизвестно.