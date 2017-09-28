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Одиозный генерал Евсеев пошел на повышение

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  • 28.09.2017, 13:49
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Игорь Евсеев
Фото: kraj.by

Находившийся под санкциями ЕС начальник УВД Миноблисполкома cтал помощником Лукашенко.

Игорь Евсеев и Александр Субботин назначены соответственно помощником Лукашенко Беларуси — инспектором по Минской области и помощником Лукашенко — инспектором по Витебской области, пишет nn.by.

Соответствующее кадровое решение сегодня принял Александр Лукашенко.

Последняя должность Игоря Евсеева — председатель УВД Минского облисполкома, а в 2010—2011 гг. он стал известен жестоким подавлением протестов в Минске. Также некоторое время возглавлял витебскую областную милицию.

Евсеев получил известность после того, как он занял должность начальника милиции общественной безопасности Мингорисполкома. В непосредственные обязанности Евсеева входило слежение за массовыми акциями и их утихомиривание (чаще путем разгона). Не чурался и сам принимать участие в избиениях.

Например, всем хорошо помнится, как от Евсеева в первые дни после Площади пострадал фотограф Владимир Гридин. Евсеев был одним из главных действующих персонажей в ходе самой Площади-2010. Он ходил на переговоры с кандидатами в президенты. Чем закончилась Площадь, не нужно лишний раз напоминать. После нее Евсеев попал в списки невъездных на территорию Евросоюза.


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