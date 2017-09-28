«Когда Михась делал предложение, было понятно, что свадьба у нас будет белорусской» 4 28.09.2017, 13:45

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Еще одну свадьбу в национальном стиле сыграли в Гродно.

Виктория и Михась Петрусевичи познакомились три года назад. Можно сказать, случайно. Виктория подбирала себе ноутбук, а Михась был тем самым хорошим знакомым брата, который разбирается в компьютерах и плохого не посоветует.

Вскоре они поняли, что на одной волне. Виктория — учитель белорусского языка, Михась — программист, но поскольку сам из полесской глубинки, то родной язык ему был и остается близок. На этой теме и сошлись. Историю свадьбы молодых описывает “Наша Нина”.

«Мы с ним, как познакомились, по-белорусски всегда и разговаривали. Поэтому когда Михась делал предложение, было понятно, что свадьба у нас будет белорусской. Сразу стали думать, как на свадьбу оденемся», — вспоминает Виктория.

Была идея купить традиционное свадебное платье и нашить орнамент, но ее отвергли. Потом была идея взять аутентичные свадебные наряды в музеи, но и эту мысль отбросили. Тогда решили обратиться к белорусскому дизайнеру Анастасии Фалькович, которая шила свадебные наряды для Дарьи Яцевич и Павла Шута.

«Мы ввели дресс-код для гостей, но, к сожалению, не все с ним согласились, — говорит Виктория. — Одни сказали, что трудно что-то такое найти, а другие не нашли именно то, что хотелось. Поэтому получилось по-разному. Но главное, что часть гостей все же отреагировала нормально и придерживалась дресс-кода. Мы также изготовили для всех бутоньерки: для парней — бело-красно-белую ленту с васильком, для девушек — бело-красно-белую ленту с ромашкой».

На церемонии в храме органист исполнил для молодых «Магутны Божа». Виктория уверяет, что мурашки по коже побежали у всех.

Саму свадьбу молодые праздновали в обычном кафе, но украсили его полесскими домоткаными рушниками, некоторым из которых уже под 80 лет.

«Тамада наш хоть и работает в этой сфере уже 25 лет, но с белорусским языком столкнулся впервые, — рассказывает Виктория. — Он очень харизматичный человек, хотелось пригласить именно его, поэтому спросила, возьмется ли провести по-белорусски. Сказал, что попробует. Конечно, проскальзывали русские слова, но главное, что он сам получал от этого кайф. У него все вышло, и людям тоже понравилось».

Фотографировал свадьбу известный гродненский фотограф Сергей Морозов.

«Он давно мечтал снимать свадьбу в белорусском стиле. К нему из Сибири как раз приехал отец, который давно просил, чтобы сын взял его с собой на свадьбу. И вот мечты в обоих сбылись, — добавляет Виктория. — Отец Сергея был в восторге, что попал к тому же не на обычную свадьбу, а с национальным колоритом».