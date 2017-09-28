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«Зачем копить на квартиру и жить на роллтонах?»

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  • 28.09.2017, 13:35
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Программист о «беззаботной» жизни белорусских IT-шников.

Программисты в Беларуси считаются людьми, которые вовремя узнали какой-то секрет, начали заниматься прибыльным делом и теперь живут в шоколаде. На полном серьезе наши девушки считают, что выйти замуж за белорусского программиста еще круче, чем за иностранца. Так ли все радужно на самом деле? Действительно ли IT-шники в нашей стране могут пачками скупать столичные квартиры и беззаботно жить? Об этом и не только журналисты realt.by поговорили с программистом Сергеем Глебовым, который в IT уже 19 лет.

Сергей за 19 лет успел поработать с веб-разработкой, распределенными системами, поисковым движком, разработками под мобильные телефоны, немного в гейм-индустрии, сейчас занимается разработкой флеш-накопителей. Кстати, буквально в начале беседы Сергей начал крушить все мифы об IT-среде в Беларуси. Он рассказал, что в гейм-среде у нас не принято хорошо платить. Зато есть традиция отбояриваться обещаниями платить долю от продаж.

— Начну с того, что мир IT состоит далеко не только из программистов. В него входят тестировщики, бизнес-аналитики, художники и так далее. Зарплата у всех регулируется рынком. Плюс важно понимать, что хороший программист учится долго своему ремеслу. Например, чтобы воспитать крепкого тестировщика, нужен как минимум год. Хорошего программиста нужно готовить не менее 5 лет. Причем ни один белорусский университет этим не занимается. Я с 2005 года сижу на входящих технических собеседованиях. Могу сказать, что только люди после БГУ имеют хоть какие-то следы образования. После других университетов, если человек сам ничем не занимался, а просто учился, то он никуда не годится.

На данный момент в Беларуси около 50 тыс. программистов. Сергей считает, что при численности населения 10 млн это не так уж и много. Причем 85% из этой цифры находятся в Минске. Он отмечает, что в регионах появляются хорошие программисты только после того, когда там начинают работать крупные компании, такие как EPAM.

— Мы имеем шансы стать IT-страной, но сейчас это не так. IT-страна — это Израиль, в США Калифорния — это IT-штат. В какой-то мере даже Индию можно назвать IT-страной, но не Беларусь. Несколько лет назад была такая модная тема, что государство из бухгалтеров каменным молотом будет ковать программистов. Вот Индия пошла по этому пути и стала из всего, что ползает и бегает, делать программистов. Это приобрело массовый характер, но качество этих специалистов крайне низкое. Конечно, остались элитные программисты, но их мало.

Наше IT сейчас переживает интересные времена. Исторически сложилось, что в Беларуси активно развивался аутсорсинг, где есть четкий потолок зарплаты, выше которого прыгнуть невозможно. В подобных компаниях принцип работы такой — чем меньше мы платим, тем больше зарабатываем. Конечно, есть случаи, когда компания платит ключевому сотруднику “выше потолка” – но в этом случае она рассчитывает на доход с его коллег по команде и сама по себе такая ситуация для компании не очень комфортна, и сотрудник такой будет работать на износ.

После в Беларуси стали появляться компании, например, Wargaming, выпускающие свой продукт. У них зарплата практически ничем не ограничена — «выстреливший» продукт приносит много больше вложенного, нет четкой зависимости между зарплатой сотрудников и доходом. Получается, аутсортинг становится менее привлекательным для хороших специалистов. Продуктовые компании могут свободно их перекупать. Вот Беларусь сейчас находится в стадии, когда менее продвинутые специалисты идут в аутсорсинг, более крутые — в продуктовые компании.

Разобравшись в тонкостях IT-сферы, перейдем к конкретным цифрам. Сергей рассказал, что начинающий программист, только покинувший стены альма-матер, или тестировщик после курсов зарабатывает от $500. По словам Сергея, чтобы зарабатывать в этой сфере много, нужно время. Программист, который ничем не управляет, может дойти до цифры $4 тыс. в месяц, но через лет 10-15 работы. Зарплаты выше $4 тыс. в месяц есть, но они очень редкие. Если программист управляет отделом, является лидером команды, его зарплата может быть и $5 тыс., и $6 тыс. $10 тыс. в месяц в Беларуси могут платить незаменимым руководителям в IT-сфере.

— Жилищный вопрос молодые программисты решают так же, как и все — арендой. Я, например, помотался по съемным квартирам лет 10 точно. После получил в наследство квартиру, продал ее, добавил денег и приобрел жилье. Многие влезают в ипотеку в том виде, в котором она у нас есть, берут кредиты, копят. Но все это сопряжено с большими усилиями. Никто из IT-сферы не может просто так выложить $50 тыс. и купить жилье. Но, конечно, программисты квартиры покупают и делают это активнее, чем люди других профессий в Беларуси.

Например, у меня есть жизненный план. Мне сейчас 36 лет. Скоро нужно будет думать о выходе на пенсию. На данном этапе обеспечить меня в старости может только фонд социальной защиты, которому мы платим деньги. Предлагаю немного позвенеть калькулятором. Представим белоруса, который получает $500 в месяц, или $6 тыс. в год. Берем средний трудовой стаж — 40 лет. За это время наш белорус зарабатывает $240 тыс. Его работодатель отдаст в фонд социальной защиты 35% от этой суммы — $84 тыс. На эти деньги можно купить элитную «однушку» в центре Минска и сдавать ее в посуточную аренду, имея как минимум $500 в месяц.

Несмотря на то, что наша страна экономически проблемная, недвижимость, в отличие от денег, никогда мусором не становилась. Если бы человек мог распоряжаться деньгами, которые уходят в фонд социальной защиты, он бы спокойно имел свои $500 на пенсии. Для сравнения, сейчас стандартная пенсия в Беларуси — $150 в лучшем случае. Мы приходим к мысли, что государство довольно-таки плохой пенсионный агент. Обеспечить человеку более-менее приемлемый уровень жизни оно не способно.

На вопрос о том, принципиально ли белорусские программисты не покупают жилье, а арендуют, чтобы оставаться мобильными, Сергей отвечает, что Минск — город небольшой и компактный. Нет нужды постоянно переезжать из района в район. За 30-40 минут на машине можно попасть в любую точку города. Но есть другой момент: многие люди из IT-сферы не считают нужным выдавливать из себя последние силы, чтобы накопить на квартиру и при этом сидеть на «роллтонах», а предпочитают жить в комфортных условиях здесь и сейчас.


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