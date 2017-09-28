Военный эксперт: Путин дал команду насчет «ДНР/ЛНР» 2 28.09.2017, 13:59

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Кремль сделал определенные выводы относительно боевиков Донбасса.

Недавняя угроза Александра Казакова, советника главаря так называемой ДНР Александра Захарченко, о том, что боевики могут пойти в наступление, если Россия откажется от их финансирования, не стоит и ломаного гроша. Президент РФ Владимир Путин не собирается уходить с Донбасса, но намерен переложить восстановление оккупированных территорий на плечи Украины. Об этом, а также о решении сокращать финансирование ОРДЛО, которое приведет к катастрофе на этой территории, в блиц-интервью "Апострофу" рассказал военный обозреватель Юрий Карин.

- В окружении главаря ДНР Захарченко заявили, что, если Россия откажется их финансировать, то у них будут развязаны руки для того, чтобы идти "завоевывать" Украину. Чем обусловлено такое заявление?

- Не стоит забывать, что сам федералисимус Захарченко - любитель взять языком все западные земли, вплоть до территории Ее императорского величества Королевы Елизаветы II. Потому и нынешнее заявление следует рассматривать как последствие контрабандных поставок в это квазиобразование "Боярышника" или иных психотропных веществ. Не секрет, что большинство коллаборационистов, а также иностранные граждане, принявшие участие в российско-украинской войне на стороне РФ, как говорится, "несповна розуму". Поэтому на такие заявления не стоит обращать внимания, ну, или размещать их в рубрике "веселые истории".

На самом деле никаких блицкригов от 1-го и 2-го корпусов (так называемых ДНР-ЛНР, - "Апостроф") российских оккупационных войск ждать не стоит. Это первое. Второе - они недееспособны. По результатам проверок российского МО, это немотивированные и деморализованные соединения, не способные выполнять боевую задачу, в чем немаловажная роль комплектации их нарко- и алкозависимыми гражданами, ранее судимыми и пр. Сама новость о том, что Россия отказывается от русскоговорящих на Донбассе, послужит командой к массовому дезертирству из этих бандформирований.

- Что в таком случае мешает украинским войскам зачистить Донбасс от этой так называемой армии?

- Здесь я рекомендую почитать недавнее заявление командира ОТГ "Луганск" генерал-майора Олега Микаца (сделанное в интервью "Апострофу"), который все разложил по полочкам. У нас хватит сил зайти туда и вернуть территории.

Но… Украина взяла на себя определенные обязательства в рамках Минского процесса, которые необходимо выполнять. Также существует угроза прямого вторжения российских войск, скопившихся у границы. Подобное уже происходило в августе 2014 года… Переброска российских батальонных тактических групп к линии соприкосновения - вопрос нескольких часов, существенно изменяющий соотношение сил. При этом вряд ли есть смысл ждать военных успехов от обеих сторон. Будет кровавое побоище...

Нам приходится ждать, пока агрессора принудят к миру. Только после этого мы сможем провести полноценную антитеррористическую операцию.

- Может ли Россия в обозримом будущем отказаться от финансирования этих так называемых "республик" на Донбассе или это спекуляции Кремля?

- По нашей информации, уже дана команда сокращать расходы на содержание этих "республик" и вполне возможно, что строка в бюджете РФ под названием "финансирование ДНР/ЛНР" исчезнет вовсе.

Оккупант, по сути, нарушит ст. 55 Женевской конвенции, предусматривающую обязанность "при помощи всех имеющихся средств обеспечить снабжение гражданского населения продовольствием и санитарными материалами". Тут РФ уже не подсобят деклассированные "хозяева Донбасса", лишившиеся своего сомнительным образом обретенного имущества в результате так называемой блокады Донбасса. Сочувствующие Путину украинские олигархи уже не в состоянии помогать ему содержать оккупированные территории, как это было целых 3 года - то есть предоставлять рабочие места, выплачивать заработную плату, снабжать сепаратистские анклавы гумконвоями.

Будет настоящая катастрофа. Предприятия вывезены или разрушены. Инфраструктура дышит на ладан. Средств к существованию у населения не будет.

- Выходит, что территории зависают – и мы забрать не можем, и России они не нужны?

- По логике вещей, Россия должна отказаться от своих притязаний и вывести войска с Донбасса. Захочет она забирать коллаборантов или нет – это ее право. Но только тогда мы сможем навести порядок на Донбассе.

- Какие сроки?

- Боюсь прогнозировать. Давайте посмотрим, чем закончится история с введением миротворческого контингента на Донбасс. Если она оговорена с Путиным в качестве выхода с Донбасса с красивым лицом из очень плохой для него ситуации, то эта история может иметь место. С другой стороны, как любой поиск методов мирного разрешения конфликта, это довольно долгий путь. С утверждением, ратификациями, подготовкой контингента и т.п. Но, как ни крути, для того, чтобы завершить российско-украинскую войну, нужно развести стороны. А линия разведения должна проходить по российско-украинской границе, а не по линии, которая оговорена в Минских соглашениях.

Однозначно, по границе – чтобы прекратить поставку техники, личного состава и материально-технических средств. На тех территориях, куда будут введены миротворцы, должен происходить процесс разоружения незаконных вооруженных формирований и полной стабилизации обстановки. А после этого - передача территорий под контроль украинским властям.

В будущем нас ждут большие проблемы, которые необходимо оперативно решать. Это разминирование оккупированных территорий и возврат на постоянное место проживания беженцев, которых, только по данным Госкомстата, 1,6 миллиона человек. Представляете, что случилось с их квартирами за три года? Из-за угрожающей опасности они бросили все – работу, жилье. А с учетом того, что 60 предприятий вывезены, а остальные разрушены, инфраструктура коммунальных предприятий разрушена, то это очень большой участок работы, которую можно начинать, если туда будут введены миротворческие войска.

Если же нас услышат на небесах и российские войска будут отведены от границы и выведены с Донбасса – это уже вопрос времени.

- После "выборов Путина" (президентских выборов в РФ весной 2018 года, - "Апостроф") поменяется ли политика Кремля? Или он продолжит вести оккупационную политику?

- Я не думаю, что эти выборы – конечная самоцель самодержца. Переход в ранг царя или императора не за горами. Спецслужбы РФ раскачивают ситуацию по всему миру. Многоходовочки, то бишь высоко торчащие уши гэбни, мы видим даже в Иракском Курдистане. Плюс другие горячие точки - Сирия, КНДР, да и непонятная ситуация на Балканах. Это все рукотворные очаги нестабильности. Я думаю, что этот гражданин ничего хорошего цивилизации не принесет и не успокоится, пока жив.

- Может ли Путин пойти в наступление на других участках российско-украинской границы?

- В Украине за три с половиной года войны народ научился отличать черное от белого. Скорее, будут продолжаться попытки расшатывания ситуации на всех уровнях и во всех отраслях. Военного решения российских хотелок нет. Но исключать нельзя ничего, и быть готовыми нужно ко всему.