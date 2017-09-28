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8 секретов, которые разоблачают все «великие» фокусы

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  • 28.09.2017, 13:55
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Вера в чудо — это то, что присуще любому ребенку. С возрастом такие ощущения теряются.

Однако даже взрослые начинают подумывать о существовании магии, наблюдая за работой некоторых иллюзионистов. AdMe.ru решил разобраться, в чем секрет самых популярных среди публики фокусов.

Исчезновение вагона

Фокус: Люди, взявшись за руки, обступают вагон. На него опускается большой кусок ткани, который вскоре автоматически взмывает вверх. Вагона под тканью не оказывается.

Разоблачение: Вагон уходит в отсек, расположенный под сценой. Имитация его очертаний достигается за счет тонкого каркаса в ткани. Люди не видят, что вагон уходит под землю, благодаря неровно расставленному свету.

Прохождение сквозь человека

Фокус: Ассистента помещают в узкий ящик, в середине которого находится отверстие, прикрытое шторкой. Фокусник заходит за конструкцию и пролезает вперед через это отверстие. Создается впечатление, словно он проходит сквозь своего помощника.

Разоблачение: Ящик оказывается узким только в том случае, если стоять в нем прямо. Но если ассистент повернет туловище и втянет живот, внутри коробки окажется достаточно свободного места, чтобы фокусник мог через него пролезть.

Рыбка в бутылке

Фокус: Иллюзионист показывает публике закрытую крышкой бутылку с водой. Накрывает ее платком, произносит волшебные слова и, когда платок поднимается, в бутылке оказывается маленькая живая рыбка.

Разоблачение: Под горлышком бутылки устанавливается тонкая перемычка с ушком, за которое ее можно легко вытащить. На этой преграде лежит рыбка, которую не видно из-за крышки. Поднимая платок, фокусник вытаскивает перемычку, и рыбка падает в воду.

Цепочка из проглоченных иголок

Фокус: Этот трюк изобрел Гарри Гудини. Иллюзионист на глазах у публики глотал нитку и 50 иголок, запивая все это водой. Через какое-то время он доставал изо рта нитку с иголками, уже аккуратно на нее надетыми.

Разоблачение: Фокусник не проглатывает иголки, а выплевывает их в стакан с водой. Зритель не замечает этого из-за правильного освещения. Все это время артист прячет во рту цепочку из иголок, намотанную на картон темного цвета, который прикрывается пальцем, когда фокусник демонстрирует публике «пустой» рот в начале представления.

Волшебный стул

Фокус: Иллюзионист сидит на табуретке. Постепенно ассистенты убирают стул, но фокусник продолжает невозмутимо сидеть в воздухе.

Разоблачение: В платформе, на которой сидит фокусник, есть небольшой штырь. Если прикрепить к нему каблук ботинка иллюзиониста, нога будет зафиксирована и не соскользнет. Очертания самого стула имитирует каркас, прикрепленный к той же ноге.

Освобождение из смирительной рубашки

Фокус: На иллюзиониста надевают смирительную рубашку, завязывают рукава и прикрывают артиста ширмой. Через несколько минут он чудесным образом освобождается от текстильных оков. В одной из вариаций фокуса «мага» могут также подвесить вниз головой или попробовать взорвать.

Разоблачение: Когда рубашку завязывают, фокусник напрягает руки на груди и делает глубокий вдох. После выдоха внутри рубашки появляется немного свободного места для маневров руками. Гудини однажды пришлось вывихнуть себе плечо, чтобы выполнить этот трюк.

Ловля пуль зубами

Фокус: В иллюзиониста стреляют из пистолета, но он не падает замертво, потому что ловит пулю зубами.

Разоблачение: Пулю, которая вставляется в пистолет, делают из воска. При выстреле она моментально плавится. В это время фокусник достает из-за щеки другой снаряд и зажимает его зубами.

Протыкание шестом

Фокус: Иллюзиониста кладут на острый штырь и вскоре публика видит, как шест протыкает фокусника,

Разоблачение: Острие штыря подвижно, и оно прячется, когда попадает в специальное отверстие, закрепленное на спине фокусника. Чтобы имитировать протыкание тела, на животе фокусника устанавливают другое выдвижное острие, которое выскакивает вверх в нужный момент. Чтобы «маг» не падал, его поддерживает незаметный каркас.


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