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Участники поисков Максима Мархалюка рассказали о своем плане

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  • 28.09.2017, 14:18
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Фото: tut.by

Поиски мальчика в Беловежской пуще продолжаются.

По информации правоохранителей, на утро 28 сентября Максим Мархалюк не найден. Поиски мальчика продолжаются, пишет tut.by.

— Сегодня с привлечением личного состава Свислочского РОВД, военнослужащих внутренних войск, а также сотрудников отряда милиции особого назначения будет обследовано 6 квадратных километров территории, прилегающей к агрогородку Новый Двор, — сообщает пресс-служба УВД Гродненского облисполкома.

На месте продолжают работать волонтеры. Правда, их количество значительно уменьшилось. В среду, 27 сентября, по информации поисково-спасательного отряда «Ангел», было зарегистрировано всего 46 добровольцев.

Также вечером во вторник ситуационным штабом было принято решение о прекращении активной фазы участия Красного Креста в поисках Максима Мархалюка. Все непродовольственные и часть продовольственных товаров переданы учреждениям школьного и дошкольного образования в Новом Дворе, столовой СПК «Новый двор агро». Необходимое продовольствие передано ПСО «Ангел» для продолжения поисков малым количеством волонтеров.

Красный Крест принимал активное участие в поисках мальчика в течение 8 дней. Волонтеры и представители общества участвовали непосредственно в поисковой операции, а также оказывали первую помощь и психосоциальную поддержку, готовили горячее питание и развернули палатки для организации штаба и склада.

При необходимости Красный Крест снова подключится к активным мероприятиям, сообщается в группе в «Фейсбуке» ЧС БОКК Гродно.


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