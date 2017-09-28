Пафос и фанфары Янка Грыль, «Белгазета»

28.09.2017, 14:23

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Что стоит за громкими заявлениями о «либерализации» бизнеса.

Настало время упоительных историй про «раскрепощение деловой инициативы». Светлая заря «либерализации» встает над Беларусью. Судьбоносные решения, принятые после многолетних дискуссий и многомесячной подготовки законодательных изменений, сулят отечественной экономике волшебной мощности толчок с перспективой дальнейшего поступательного развития в известном компетентным органам направлении. Поднимается с колен белорусский бизнес, словно Атлант, расправляет плечи и, обронив пару теплых благодарственных слов в адрес либерализаторов, реформаторов и менторов, отправляется на поле, отведенное ему для проявления деловой инициативы, - пилить дрова, реализовывать товары народного потребления в сельской местности и готовиться к судебным процессам по альтернативной конфискации.

Никогда такого не было - и вот опять: «Мы даем большую свободу нашему бизнесу. Беспрецедентную свободу и льготы - идите работайте». Эти выстраданные несколькими поколениями белорусских предпринимателей слова Лукашенко произнес 19 сентября, принимая с докладом директора Национального центра законодательства и правовых исследований Вадима Ипатова. «Мы снимаем практически все барьеры», - услышал в тот же день министр экономики Владимир Зиновский, тоже заглянувший к главе государства с докладом.

ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ

Неслыханная, не имеющая аналогов в истории человечества «либерализация», о которой твердят Лукашенко и госСМИ, в контексте разговора с Ипатовым означала ограничение практики конфискации товара и снижение налагаемых на бизнес штрафов, в контексте беседы с Зиновским - расширение перечня видов ремесленной деятельности на 30%. «Полностью весь доход не будет конфисковываться, как это делается сейчас, в отношении, например, незаконной предпринимательской деятельности. Будет установлен определенный процент этого дохода», - пояснил БелТА Ипатов. А за Зиновского и опекаемых им ремесленников программу либерализации детально описала лукашенковская пресс-служба: «Расширен перечень материалов, используемых для изготовления ремесленной продукции, мест и способов ее реализации», ремесленники смогут продавать свои изделия «непосредственно в мастерских, доставлять и пересылать покупателям по указанному адресу» и даже - о чудо, доступное только в ИТ-стране! - «рекламировать свою продукцию, в т.ч. в Интернете».

Решения по либерализации бизнеса Лкашенко, как обычно, принимает в одном пакете с традиционными для него оговорками - про «жесточайшую ответственность бизнесменов, руководителей компаний», а также про «собирайся и иди в тюрьму». По словам главы государства, не все так однозначно с этой самой либерализацией: «Меня уже многие предупреждают: если вы не хотите потерять управляемость в экономике и породить в стране бардак, контроль должен быть». Конечно, должен быть, Александр Григорьевич. Вопрос в том, что именно мы контролируем, реформируем, либерализируем.

ГРАДУСЫ ГРАДУАЛИЗМА

Окончательные контуры либерализации должны быть явлены гражданам к 1 октября. Кроме штрафов, конфискаций, ремесленничества и т.д., в либерализационный пакет, очевидно, войдут подписанный Лукашенко 19 сентября указ N337 «О регулировании деятельности физлиц», указ N345 «О создании условий для развития торговли, общепита, бытового обслуживания населения», новая редакция закона «О госрегулировании торговли и общепита в Беларуси» и т.п. Увы, власть пока не озаботилась тем, чтобы красиво «упаковать» все эти важные и нужные изменения для вручения ошалевшему от счастья электорату.

Белорусских чиновников принято ругать за градуализм (рус. «постепеновщина») - низкие темпы и недостаточный радикализм реформ. Но в экономической повестке дня 2016-17гг. четко проявилась приверженность наших властных элит к еще одной стратегии - «малых дел». Нетрудно заметить, что реформаторский пафос Лукашенко и правительства связан в основном не просто с малым и средним бизнесом (МСБ), а с мельчайшими его видами: деятельность без регистрации ИП, ремесленничество и пр.

Вторая особенность либерализации по-белорусски - нацеленность на регионы. «Либерализируемый» бизнес (и не совсем бизнес) ориентируют на сельскую местность, суля ему там льготы и преференции, хотя, если посмотреть правде в глаза, белорусская глубинка испытывает гораздо более выраженный дефицит платежеспособного спроса, чем Минск и облцентры.

Третья черта кампании - сосредоточенность на розничной торговле и секторе услуг, вызывающая странные ощущения у человека, который помнит, как два десятилетия кряду власть требовала у МСБ промышлять исключительно производством.

Ладно, кто старое помянет - тому глаз вон: ритейл и сектор услуг сегодня вслед за производством потихоньку адаптируются к новой реальности, почти европейской - с подмороженным спросом и фиксируемой уже 2 месяца подряд дефляцией.

На этом фоне мессидж власти прозрачен: идите в глубинку и кормитесь там, если сумеете. По большому счету, речь идет главным образом о стимуляции самозанятости, призванной хотя бы отчасти смягчить остроту социальных проблем, существование которых в РБ наше социально ориентированное государство отрицает.

Лучше всего характер белорусской «либерализации» по-малому иллюстрирует праведное негодование, с которым Лукашенко рассказывал Зиновскому про то, как неназванные ретрограды запрещали владельцам агроэкоусадеб «проводить банкеты, свадьбы и т.д. Сейчас предлагается убрать эти запреты. Если людям там удобно провести день рождения или свадьбу, пусть проводят». Действительно, пусть проводят - кто ж против! Принял чарку - уснул в сене. Не время по ресторанам шляться, да и денег на рестораны нет - либерализация в разгаре.

БИТВЫ ТИТАНОВ

О структурных реформах, нацеленных на госсектор, в Беларуси речь пока не идет. Однако даже паллиативная либерализация по-малому обнажила ряд противоречий внутри властных элит: в ходе общественного обсуждения указов и законов ожесточенно спорили друг с другом не представители различных партий и социальных слоев, а руководители разных ведомств. Если взглянуть правде в глаза, их дискуссии и являются политикой по-белорусски: силовики спорят с экономическим блоком, реальный сектор ругает финансовый сектор, а финансово-фискальный блок в лице Минфина и Минналогов и сборов (МНС) периодически входит в противоречие с торговлей, опекаемой Министерством антимонопольной политики и торговли (МАРТ). Отраслевые и ведомственные лобби сражаются за отраслевые и ведомственные интересы, бизнес-ассоциации и прочие объединения граждан создают картинку для медиа.

Простейший пример, поясняющий, почему так происходит: в Беларуси принято громко и с чувством ругать силовиков, которые-де из врожденной злокозненности препятствуют частной инициативе. Однако если посмотреть на ситуацию глазами человека в погонах, выяснится: его интересы, с одной стороны, состоят в том, чтобы все субъекты хозяйствования были законопослушны, с другой - чтобы у каждого бизнесмена или топ-менеджера в столе лежали на черный день признательные показания об уклонении организованной им лжепредпринимательской структуры от налогов в особо крупном размере. Хотите других силовиков и других правоприменительных практик? Но тогда нужны институциональные реформы, а не либерализация банкетов в агроэкоусадьбах. Спасибо хоть размеры штрафов по 45 административным правонарушениям обещают снизить.

Есть подозрение, что снижение штрафов происходит по тем же причинам, по которым снижается статистика по так называемому «лжепредпринимательству». Да, и усердие компетентных органов, и победная поступь либерализации сказываются, спору нет. Но важен и другой фактор - отсутствие денег, блокирующее любую деловую активность, хоть легальную, хоть криминальную.

Ровно та же логика, что и у силовиков, у фискального блока правительства: его цель - обеспечить собираемость налогов и наполняемость бюджета, прочие соображения для него вторичны. Точно так же производственник заинтересован в росте объемов производства, торговец - объемов товарооборота и т.п. В общем, все при своем.

Это во многом и объясняет масштаб и приоритеты нынешней либерализации по-малому. Вряд ли она окрылит бизнес и общество - несмотря на пафос и фанфары, власть не потрудилась над концептуальным оформлением своего подарка. Безусловно, позитивный эффект будет, хотя, как обычно, он окажется в разы меньше ожиданий. Можно решать большие проблемы, разбивая их на малые, по частям. Но в Беларуси гораздо чаще решением мелких проблем маскируют неразрешенность крупных.

Янка Грыль, «Белгазета»