В Европе прошли испытания летающего такси 4 28.09.2017, 14:37

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Компания Passenger Drone протестировала свой первый пассажирский дрон в Европе.

Он должен стать конкурентом более известных Ehang 184 и Volocopter, пишет hightech.fm.

Ehang 184 и Volocopter борются за рынок Дубая, который первый согласился испытать пассажирские дроны или «летающие такси» в реальных городских условиях.

Создатели Passenger Drone рассказали, что в настоящее время они тестируют дрон в Европе и совершили первый пилотируемый полет.

Дрон построен композитных углеродных материалов и имеет в общей сложности 16 роторов, каждый из которых оснащен собственным электродвигателем. Также у него есть джойстик, если нужно будет рулить вручную, и два пассажирских сиденья.

«Время полета составляет от 30 до 35 минут при скорости от 30 до 35 узлов (около 50 км/ч), — говорит представитель Passenger Drone Питер Делко. — Это реалистичные цифры. Существуют и другие VTOL-проекты, которые обещают многочасовые полеты, но при современных аккумуляторных технология 32 км — это максимум».

Делко говорит, что его компания проведет официальную демонстрацию своего аппарата на выставке CES в январе следующего года, а на также на других мероприятиях в Европе и США.

В ОАЭ впервые испытали летающее такси от немецкой компании Volocopter. Двухместный летательный аппарат с 18 пропеллерами поднялся на высоту 200 метров и продержался в воздухе 5 минут. На борту дрона не было людей, но в будущем его планируют использовать для перевозки пассажиров по Дубаю.