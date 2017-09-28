Лукашенко: Никого защитить не смогу 35 28.09.2017, 14:53

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Диктатор признался, что завидует ректорам вузов.

О том, что надо делать новым ректорам на своих должностях, Лукашенко заявил сегодня, принимая решения о назначении ряда руководителей вузов, передает БелТА.

"Студенты - вольнодумцы. Мы сами такими были. Не знаю, как вы, а я-то точно. Поэтому не надо в них эту жилку и струнку душить", - подчеркнул правитель.

"Но их надо воспитывать патриотами нашей страны, чтобы не получилось так, что мы тратим здесь деньги на их воспитание, а завтра они завернулись, работают неизвестно где и толку от этого стране нет", - добавил Лукашенко.

Диктатор также подчеркнул особую роль ректоров вузов и значимость этой должности. "Как только вы выйдете за порог этого кабинета, вы - люди президента. Вы осуществляете его политику. В противном случае не надо соглашаться и идти на эти должности. Мою политику вы знаете: если я где-то буду говорить не так и буду не прав, вы мне скажите сразу. Решение принято, промолчали - исполняйте. Это касается всех, - сказал Лукашенко. - Что касается ректоров, это особые люди. Это люди, которые куют будущее, элиту нашей страны".

Президент подчеркнул, что без высококлассных специалистов, которых готовят в вузах, не может развиваться ни одно государство. "Поэтому я уделяю особое внимание работе с ректорским составом. Мне прежде всего нужен порядок. В вузах должен быть порядок", - сказал он.

Правитель также отметил, что преподаватели вуза, где он учился, оказали на него значительное влияние. "Это заоблачные были люди. И достаточно свободолюбивые люди, с которыми я дружил, уже будучи президентом, посещая университет. Мы с ними лично встречались, они на меня повлияли значительно. Они имели свою точку зрения, грамотно ее высказывали", - рассказал Лукашенко.

"Я всегда ректорам завидую. Считаю, что это самая прекрасная должность для человека. Ты и преподаватель, и в то же время руководитель этих преподавателей. Как попал в вуз, с тех пор считаю, что ректор - это вершина всего. У меня такое мнение сложилось. Поэтому цените эту должность и соответствуйте ей по самым высоким стандартам", - напутствовал Лукашенко.

Правитель также предупредил новых ректоров о недопустимости каких-либо коррупционных проявлений в их работе. "Никаких друзей в плане того, что "я тебе сделаю, ты - мне" и так далее, и тому подобное. Это беда, трагедия будет в вашей жизни. Это единственное, от чего я не смогу вас защитить. Никого не смогу защитить. Даже своих сыновей. Поэтому будьте очень аккуратны и осторожны, будьте справедливы", - подчеркнул он.