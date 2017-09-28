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Минфин России увеличил секретные расходы в 2017 году

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  • 28.09.2017, 14:55

На какие именно сферы направят дополнительные средства, не сообщается.

Минфин внес поправки в федеральный бюджет 2017 года, увеличив затраты по «закрытой части» на 184,3 миллиарда рублей. На них обратил внимание РБК, информирует еizvestia.com.

Издание отмечает, что это «традиционное увеличение». В открытой части бюджета Минфин предлагает сократить расходы на 58,5 миллиарда рублей — до 13, 61 триллиона, а закрытую часть увеличить на 184,3 миллиарда.

Таким образом доля секретного финансирования вырастет до 18,6%. По итогам летних поправок этот показатель составлял 17,7%, а в изначальном показателе — 17%, пишет РБК.

На какие именно сферы направят дополнительные средства, не сообщается, однако обычно «львиная доля» таких расходов идет на безопасность и оборону. В тексте поправок также есть новый пункт, в котором говорится, что 3 миллиарда рублей этих денег может быть направлено ФСО на расходы, «связанные с осуществлением бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности».


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