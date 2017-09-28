В МЧС ответили на пять «неудобных» вопросов о поисках Максима Мархалюка 2 28.09.2017, 15:18

4,955

Вопросы по пропавшему в Беловежской пуще мальчику растут в геометрической прогрессии.

Официальный представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси Виталий Новицкий ответил в «Фейсбуке» на обвинения спасателям, который ищут пропавшего 12 дней назад Максима Мархалюка:

«Учитывая рост в геометрической прогрессии тех, кто точно знает, как надо искать мальчика, решил написать этот пост в формате вопрос-ответ.

1. Умеете ли вы вообще искать людей в лесу?

В 2017 году МЧС участвовало в поисках 26 заблудившихся детей. 25 из них найдены, один нет. В 2017 году МЧС участвовало в поисках 302 заблудившихся взрослых, 288 из них найдены, 14 - нет.

2. Почему этот случай - особенный?

Большинство детей и взрослых находятся в первые сутки. Вот новость про женщину, которая три дня провела в лесу. Ее заметили мои коллеги с вертолета МЧС. Мальчик не найден.

3. Поиски начались с запозданием?

Работа началась в ту же ночь, когда поступило сообщение. Подтверждение тому – новость на нашем сайте о том, что за одни сутки мы 17 раз выезжали на поиски. (возраст - оперативные данные, которые позже скорректировали).

4. Почему сразу на месте не было тысяч людей?

Алгоритм любых поисков - наращивание сил и средств при отсутствии результата. Ни в одной стране мира я не встречал ситуаций, когда через 12 часов после пропажи ребенка в лесу местность прочесывают тысячи человек, а небо забито беспилотниками и вертолетами. Наш первый борт начал работу невзирая на опасные погодные условия, когда стало понятно, что поиски специалистов на земле в ближнем радиусе + опросы родных и жителей деревни не принесли результата.

5. Так почему мальчик не найден?

На этот вопрос пытаются ответить эксперты и «эксперты». Я не могу представить, что еще должны сделать спасатели и волонтеры в контексте лесных поисков. Отработано все. Ключевые места - дважды: милицией или МЧС + добровольцами».