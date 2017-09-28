В МЧС ответили на пять «неудобных» вопросов о поисках Максима Мархалюка

В МЧС ответили на пять «неудобных» вопросов о поисках Максима Мархалюка2
- 28.09.2017, 15:18
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Вопросы по пропавшему в Беловежской пуще мальчику растут в геометрической прогрессии.
Официальный представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси Виталий Новицкий ответил в «Фейсбуке» на обвинения спасателям, который ищут пропавшего 12 дней назад Максима Мархалюка:
«Учитывая рост в геометрической прогрессии тех, кто точно знает, как надо искать мальчика, решил написать этот пост в формате вопрос-ответ.
1. Умеете ли вы вообще искать людей в лесу?
В 2017 году МЧС участвовало в поисках 26 заблудившихся детей. 25 из них найдены, один нет. В 2017 году МЧС участвовало в поисках 302 заблудившихся взрослых, 288 из них найдены, 14 - нет.
2. Почему этот случай - особенный?
Большинство детей и взрослых находятся в первые сутки. Вот новость про женщину, которая три дня провела в лесу. Ее заметили мои коллеги с вертолета МЧС. Мальчик не найден.
3. Поиски начались с запозданием?
Работа началась в ту же ночь, когда поступило сообщение. Подтверждение тому – новость на нашем сайте о том, что за одни сутки мы 17 раз выезжали на поиски. (возраст - оперативные данные, которые позже скорректировали).
4. Почему сразу на месте не было тысяч людей?
Алгоритм любых поисков - наращивание сил и средств при отсутствии результата. Ни в одной стране мира я не встречал ситуаций, когда через 12 часов после пропажи ребенка в лесу местность прочесывают тысячи человек, а небо забито беспилотниками и вертолетами. Наш первый борт начал работу невзирая на опасные погодные условия, когда стало понятно, что поиски специалистов на земле в ближнем радиусе + опросы родных и жителей деревни не принесли результата.
5. Так почему мальчик не найден?
На этот вопрос пытаются ответить эксперты и «эксперты». Я не могу представить, что еще должны сделать спасатели и волонтеры в контексте лесных поисков. Отработано все. Ключевые места - дважды: милицией или МЧС + добровольцами».