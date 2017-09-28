Первый белорусский партнер Google: Рынок инвестиций в Беларуси — очень непонятный 28.09.2017, 15:32

Юрий Мельничек

Фото: nn.by

IT-предприниматель, продавший Googlе стартап, оценил бизнес-климат в стране.

IT-предприниматель, основатель проектов MAPS.ME и AIMatter Юрий Мельничек считает, что белорусский бизнес-климат по-прежнему скорее отпугивает, чем привлекает инвесторов, сообщает euroradio.fm.

«Инвестиционный рынок Беларуси все еще очень страшный и очень непонятный. Если мы почитаем новости — там пишут, что инвесторов сажают. В таких условиях инвестиционные фонды боятся приходить», — считает Мельничек.

В ближайших планах бизнесмена — создать в Беларуси фонд для инвестирования в проекты в области компьютерного зрения и машинного обучения. «Оценив ситуацию изнутри, я считаю, что возможности оправдывают риски», — добавил Юрий Мельничек.

По его словам, сделки белорусских MSQRD и AIMatter с корпорациям Facebook и Google послужит примером для других игроков на рынке:

«Любая новая юрисдикция вызывает опасения у корпоративных юристов. Для них главное — указать на возможные риски, защитить свою компанию. Мне кажется, когда они смотрят на сделки в рамках белорусского права, эта юрисдикция для них не понятна, они не понимают, как работают законы и что будет происходить дальше. Сделка с Google — это важный прецедент, потому что раз Google не побоялся и купил компанию в рамках белорусского права, значит и мы, компания Х, можем. Значит, это в принципе возможно».