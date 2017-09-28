Сельчанину в Кировском районе отрезало руку картофелекопалкой 2 28.09.2017, 15:41

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52-летний мужчина шел за картофелеуборочным комбайном.

В деревне Любоничи Кировского района 52-летний мужчина лишился руки во время уборки картофеля. Он шел за картофелеуборочным комбайном, когда его левая рука попала в работающий механизм, сообщает tut.by.

Помочь в уборке картофеля позвал соседа 43-летний местный житель. Мужчина сам сел за руль техники. 52-летний помощник шел сзади.

— Обычно за картофелеуборочной техникой идут два человека, чтобы помогать убирать остатки ботвы, камни. Пострадавший шел один. В какой-то момент его левая рука попала в движущийся механизм, — рассказала официальный представитель областного УСК Оксана Соленюк.

На скорой 52-летнего мужчину увезли в больницу. Он лишился примерно трети руки. На сегодняшний день его состояние удовлетворительное. Его жизни ничто не угрожает.

Следствие продолжает проверку. Известно, что в момент несчастного случая оба мужчины были трезвы.