закрыть
28 сентября 2017, четверг, 16:26
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Сельчанину в Кировском районе отрезало руку картофелекопалкой

2
  • 28.09.2017, 15:41
  • 1,498

52-летний мужчина шел за картофелеуборочным комбайном.

В деревне Любоничи Кировского района 52-летний мужчина лишился руки во время уборки картофеля. Он шел за картофелеуборочным комбайном, когда его левая рука попала в работающий механизм, сообщает tut.by.

Помочь в уборке картофеля позвал соседа 43-летний местный житель. Мужчина сам сел за руль техники. 52-летний помощник шел сзади.

— Обычно за картофелеуборочной техникой идут два человека, чтобы помогать убирать остатки ботвы, камни. Пострадавший шел один. В какой-то момент его левая рука попала в движущийся механизм, — рассказала официальный представитель областного УСК Оксана Соленюк.

На скорой 52-летнего мужчину увезли в больницу. Он лишился примерно трети руки. На сегодняшний день его состояние удовлетворительное. Его жизни ничто не угрожает.

Следствие продолжает проверку. Известно, что в момент несчастного случая оба мужчины были трезвы.


Мнение

Догонит ли Ахилл черепаху?
Догонит ли Ахилл черепаху? Константин Скуратович
Манкурт прыгает на грабли
Манкурт прыгает на грабли Илья Мильштейн
Это приятное слово БОД
Это приятное слово БОД Леонид Злотников
Мы хочам зрабіць дзяржаву іншай
Мы хочам зрабіць дзяржаву іншай Уладзімір Някляеў


Интервью

В Беларуси происходит Перестройка
В Беларуси происходит Перестройка
Андрей Санников: «Запад-2017» стал серьезным сигналом для всех
Андрей Санников: «Запад-2017» стал серьезным сигналом для всех
Борис Вишневский: В политике Кремля трудно что-то предсказывать
Борис Вишневский: В политике Кремля трудно что-то предсказывать
Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине
Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине