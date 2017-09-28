Как выглядит «лучший» дворик в Минске 4 28.09.2017, 15:51

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Дворик в Чижовке победил в конкурсе на благоустройство.

Двор перед домом № 40 на улице Уборевича занял первое место в смотр-конкурсе на лучшее благоустройство, санитарное содержание и архитектурно-эстетическое состояние жилищного фонда в 2017 году. Фоторепортаж о победителе сделало агентство «Минск-Новости».

– В каждом подъезде есть активные жители, которые стремятся сделать свой двор лучше, красивее. Только снег растаял – уже начинается работа: жильцы выходят с инвентарем, перекапывают, наводят порядок на клумбах, – рассказал заместитель директора ЖЭУ-6 Заводского района Александр Туйнов.

Александр Туйнов говорит, что секрет этого двора – во взаимодействии всех заинтересованных. Неравнодушные и активные жители, общественники, отзывчивый ЖЭУ – и вот результат. Пока граждане разбивают цветники и ухаживают за ними, своими руками создают элементы декора, работники ЖЭУ стараются поддерживать в хорошем состоянии малые архитектурные формы, фасады зданий, проезды. В этом году поставили вдоль парковки новые преграды в виде полусфер, чтобы машины не заезжали на зеленую зону. Жители предложили их раскрасить, чтобы они стали повеселее, а маляры ЖЭУ выполнили их пожелание.

Работники жилищно-эксплуатационного участка рассказали агентству «Минск-Новости», что «надо забыть о стереотипе, сложившемся о Чижовке как о далеко не самом благополучном районе. На самом деле она сильно изменилась за последние годы. Теперь здесь тихо, спокойно, красиво, есть условия для активного отдыха».