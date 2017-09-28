Право на защитника 1 Михаил Пастухов

28.09.2017, 15:52

Михаил Пастухов

Что надо сделать для спокойной и эффективной работы адвокатов.

Поводом для статьи послужило решение о лишении лицензии на осуществление адвокатской деятельности известного в Беларуси адвоката Анны Бахтиной. Почему у нас проводится переаттестация адвокатов со стороны чиновников? Что надо сделать для спокойной и эффективной работы адвокатов?

Информация для размышления

По законодательству об адвокатуре, основанному на положениях декрета Лукашенко от 3 мая 1997 г. № 12 «О некоторых мерах по совершенствованию адвокатской и нотариальной деятельности в Республике Беларусь», адвокатская лицензия выдается сроком на пять лет. После положительной аттестации она продлевается на новый срок. Кроме того, по инициативе Министерства юстиции может проводиться внеочередная аттестация отдельных адвокатов.

Следует напомнить, что в 2011 г. лицензий лишились около десятка адвокатов, которые осуществляли защиту экс-кандидатов в президенты и их сподвижников, обвиненных в массовых беспорядках после событий 19 декабря 2010 г.

Сейчас, похоже, начинается новая волна чисток среди белорусских адвокатов. 21 сентября лишена лицензии адвокат с 38-летним стажем Анна Бахтина. Формулировка решения квалификационной комиссии уничижающая: «…не может работать в должности адвоката в связи с недостаточной профессиональной квалификацией».

Из послужного списка А. Бахтиной известно, что она защищала общественную активистку Эниру Броницкую, блогера Эдуарда Пальчиса, журналистку Ирину Халип, которая проходила в качестве участника по делу о массовых беспорядках 19 декабря 2010 г., главного фигуранта по «делу патриотов» Мирослава Лозовского.

По информации правозащитных организаций, очередной переаттестации подлежат более 20 адвокатов Минской городской и Могилевской областной коллегии адвокатов. Позднее перед квалификационной комиссией Минюста должны предстать еще 40 адвокатов. А всего их в Беларуси около 1850. И все они — под контролем Министерства юстиции и его территориальных управлений.

Реакция общества

Адвокатура как самоуправляемая организация юристов является легальным средством защиты прав граждан, попавших в сложную жизненную ситуацию. По закону только адвокат может быть связующим звеном между заключенным под стражу и внешним миром. Всем остальным доступ к нему закрыт (на мой взгляд, это средневековая дикость, которая осталась у нас с прошлых лет. Почему близким родственникам запрещаются свидания с задержанными и арестованными? Почему введены ограничения на передачи?).

Власти почему-то не любят, когда кто-то из адвокатов протягивает руку помощи тем, кого задержали (арестовали), передает им весточку от близких и учит, как вести себя с людьми «при исполнении». Как показывает практика, этих смелых и открытых адвокатов попросту лишают лицензий. Так сказать, чтобы другим было неповадно.

В результате белорусские адвокаты молчат и боятся высказать протест против очередной расправы над неугодным коллегой. Ведь завтра такая же участь может грозить и им, а работать-то хочется.

Между тем 12 правозащитных организаций Беларуси в совместном заявлении потребовали от властей «…прекратить вмешательство в деятельность адвокатуры и обеспечить ее независимость путем внесения соответствующих изменений в действующее законодательство; прекратить давление на адвокатов, осуществляющих защиту фигурантов политически мотивированных дел и дел, связанных с отстаиванием прав человека; отменить соответствующее решение квалификационной комиссии Министерства юстиции, которое является препятствием к осуществлению профессиональной адвокатской деятельности Анны Бахтиной».

Кроме того, правозащитный центр «Весна» проинформировал специального докладчика ООН по вопросу независимости судей и адвокатов госпожу Монику Пинто о последних событиях вокруг давления на адвокатов в Беларуси.

В поддержку Анны Бахтиной высказались Союз белорусских писателей (во главе с Алесем Пашкевичем), оргкомитет по созданию партии «Белорусская христианская демократия», общественное объединение «Бацькаўшчына».

Я также присоединяю свой голос в защиту Анны Бахтиной, хотя лично ее не знаю. Считаю, что адвокатура должна быть независимой самоуправляемой организацией юристов, в дела которой органы власти не должны вмешиваться, а тем более проводить переаттестацию «личного состава» и решать, кто может работать, а кого надо уволить.

Есть предложения!

К сожалению, в Беларуси не считают нужным соблюдать требования Основных положений о роли адвокатов по предупреждению преступности, принятые Конгрессом ООН в августе 1990 года. Они устанавливают необходимые гарантии для осуществления адвокатской деятельности, в частности «возможность исполнять свои профессиональные обязанности без запугивания, препятствий, беспокойства и неуместного вмешательства».

В целях преобразования адвокатуры и возвышения роли адвоката на следствии и в судебном процессе предлагаю следующую программу мер: 1) отменить выдачу лицензии на осуществление адвокатской деятельности, ограничившись сдачей квалификационного экзамена; 2) позволить адвокатам объединяться в любые адвокатские организации с правом приема новых членов; 3) расширить права адвокатов в административном и уголовном процессе, в том числе уравнять возможности адвоката и прокурора в судебном заседании; 4) понизить ставки адвокатских услуг и обеспечить участие в качестве защитников других юристов по заявлению стороны; 5) создать муниципальные юридические консультации за счет дотаций из бюджета и иных источников. Результатом преобразований должен стать новый Закон об адвокатуре, подготовленный с учетом международных стандартов и зарубежного опыта.

Я мечтаю о том времени, когда доступ к адвокатской профессии может получить каждый юрист. Тогда появятся новые адвокатские объединения. Лично я хотел бы создать Ассоциацию свободных и смелых адвокатов (сокращенно — АССА). Ее основной целью должно быть оказание бесплатной юридической помощи в случаях, если гражданин привлекается к ответственности по сомнительным обвинениям. Члены АССА будут также представлять в судах интересы лиц, которые ранее были привлечены к ответственности по политическим мотивам. Еще одна категория дел, которой могут заниматься члены АССА, это подготовка обращений в Европейский суд по правам человека (при условии, что Республика Беларусь вступит в Совет Европы и признает европейские стандарты в области прав человека).

Уверен, что на мой призыв откликнутся сотни юристов, которые могут составить конкуренцию «платным адвокатам». Правда, для этого надо реформировать адвокатуру. В свою очередь, для этого должны созреть условия и обновиться власть. И вот тогда каждый гражданин может реализовать свое право на защитника по своему выбору.

Михаил Пастухов, sn-plus.com