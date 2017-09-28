«Налили в бассейн воду – а он потек, как решето» 1 28.09.2017, 15:57

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Открытие спорткомплекса в Уручье проходит с приключениями.

Открытия физкультурно-оздоровительного центра с бассейнами, футбольным полем и тренажерным залом жители Уручья ждут уже семь лет, пишет onliner.by.

В 2010 году началась реконструкция здания на улице Никифорова, 49, но со временем ФОК уверенно прописался среди столичных долгостроев. Около года назад объект перешел на баланс Управления капитального строительства Мингорисполкома. Как сообщалось, здание уже тогда было готово на 99%, оставалось только уладить проблемы с документацией и устранить последние шероховатости. Ожидаемо, этого не произошло. Инженеры объяснили, в чем причина очередного сдвига сроков и когда минчанам все же стоит ждать открытия.

Как уже сообщалось ранее, изначально здание находилось на балансе УКС «Восток», но из-за затянутых сроков и отсутствия документации властями было принято решение передать объект специалистам из Мингорисполкома. Около года назад инженеры говорили о завершающем этапе реконструкции, но точных прогнозов давать не решались: здание все же проблемное.

Журналисты обратились к главному инженеру УП «УКС Мингорисполкома» Александру Яськевичу с просьбой прокомментировать очередной сдвиг сроков и ответить на главный вопрос — «когда?».

— Сейчас мы занимаемся корректировкой проекта сметной документации, а также проводим ремонтно-восстановительные работы чаши бассейна, — рассказывает Яськевич. — Когда мы приняли на себя функцию заказчика и заполнили чашу бассейна водой, она потекла, как решето. Мы обратились к подрядчику, который выполнял работы, с вопросом о соблюдении всех норм. Как выяснилось, свою функцию они выполнили, ими были соблюдены все проектные решения, но надлежащего контроля за работами выполнено не было: проектные организации провели только поверхностное обследование, не углубляясь в детали.

Мы же при детальном обследовании обнаружили массу проблем. Добрались до самого бетонного тела чаши, на котором обнаружили многочисленные трещины. Сейчас возвращаемся к восстановительным работам: проводим гидроизоляцию, делаем стяжку, облицовку плиткой... По сути, делаем все по-новому.

Несмотря на это, планируется устранить последние проблемы в ближайшее время и открыться уже в четвертом квартале 2017 года. Буквально через несколько месяцев.