Мифы про Сталина, в которые продолжают верить россияне 28.09.2017, 16:20

Блогер развенчивает культ кремлевского тирана.

«На самом деле Сталин не был ни «умницей», ни военным гением — это был всего лишь низкий и жестокий человек, пришедший к власти на крови и точно также правивший все годы», - пишет популярный блогер Максим Мирович.

1. Миф о том, что товарищ Сталин был «большой ученый».

Самый большой миф — это то, что товарищ Сталин был какой-то там «образованный». В свое время он даже не закончил духовную семинарию (которая сама по себе была не эталоном образовательного учреждения тех лет), а потом на образование не оставалось и вовсе никакого времени — все свободное время у Кобы отнимала подпольно-террористическая, а затем и партийно-карьерная деятельность. Что самое смешное — несмотря на все декларируемое «противостояние с религией» товарищ Сталин оставался глубоко религиозным (в плохом смысле этого слова) человеком — он поделил всех людей на две массы и свято верил в то, что все «хорошие люди» должны попасть в какое-то волшебное место «коммунизм» (аналог рая), а всех «плохих» нужно при этом наказать и уничтожить.

Понять, что развитие общества может строиться и по иным принципам, чем движение к какой-то мифической цели из старой книги, не хватало образования и кругозора. У этого недоумка даже не хватило ума, чтобы ознакомиться с появившимися в его время теоремой Геделя о неполноте, математической теорией игр и зарождающейся в 1930-е кибернетикой — если бы «великий ученый» прочитал и понял хоть что-то из работ по этим темам и разобрался в написанном, он понял бы всю ложность своего «марксизма-ленинизма» и саму ущербность попыток втиснуть в рамки «классовой борьбы» все многообразие мира.

Я не шучу, почитайте что этот дурак писал в своих работах. Мол, победим всех «кулаков и мироедов» и заживем ого-го, а между тем СССР все больше и больше отставал от развитого мира — не в последнюю очередь потому, что огромная часть интеллигенции, не согласная со Сталиным в силу более высокого интеллекта, была уничтожена.

Образ «образованного Сталина» старательно пестовался советской пропагандой — одно время в Кремле по ночам не гасили свет в одном окошке, рассказывая всем, что там товарищ Сталин по ночам читает книги. Вот как начитается сейчас, так и заживем сразу как при коммунизме.

2. Миф о том, что «только благодаря Сталину мы победили в войне».

Не буду подробно писать об этом мифе с цифрами и фактами — это давно уже сделали до меня. Скажу лишь только то, что если бы СССР действительно готовился к оборонительной войне (а не к «маленькой победоносной на чужой территории»), то никакой Гитлер летом 1941 года не продвинулся бы дальше Бреста/Барановичей. Именно на Сталине лично лежит ответственность за репрессированный в 1930-е годы высший командный состав и неготовность к войне в обороне — отчасти именно поэтому в первые месяцы войны СССР понес такие ужасающие потери в людях и технике.

Да и действия в последующие годы войны были далеки от идеальных, тактика сводилась к «взятию высот и городов любой ценой», отчего войска несли колоссальные потери. Официальная цифра потерь СССР во Второй мировой озвучена как 27 миллионов человек, хотя недавно появились новые данные, называющие новую, еще более ужасную цифру в 41 миллион — 19 из которых составляют солдаты РККА. Я еще помню времена, когда День победы 9 мая был не «победобесием» с наклейками «Обама, можем повторить!», а реальным «праздником со слезами на глазах» — так как практически все ветераны из боевых частей выжили только каким-то чудом и потеряли множество товарищей.

В общем, никакого "военного гения" Сталина не существовало в природе. Авторы тех лет в подпольных записках называли Сталина "щедрый мерзавец" — имея в виду то, что все военные победы достигаются ценой колоссальных человеческих потерь.

3. Миф о «международном авторитете СССР при Сталине».

Тоже очень живучий миф о каком-то там «авторитете СССР». Никакого «авторитета» попросту не существовало — к Советскому Союзу относились как к опасному гопнику на районе, предпочитая его лишний раз не злить и время от времени пытаясь образумить. В конце 1920-х — самом начале 1930-х годов на Западе еще смотрели с некоторым интересом на то, что происходит в СССР, то после того, как там начались массовые репрессии и «чистки», а также когда про реалии этой страны написали видные мыслители вроде Бертрана Рассела — все стало понятно.

Отдельной строкой хочется упомянуть про тиражируемый сталинистами миф о том, что Сталина якобы похвалил Черчилль — якобы в своей речи в Парламенте 21 декабря 1959 года он назвал Сталина «гением, возглавившим Россию в годы тяжелейших испытаний». Вся эта речь — один сплошной фейк, в полном издании речей Черчилля (опубликованным энциклопедией «Британника»), никакой такой «речи» нет. Да и в целом этой речи не могло быть в принципе — в 1959 году собрание парламента прошло 17 декабря, а следующее заседание было назначено лишь на 26 января 1960 года.

В общем, никакого «международного признания СССР» не было ни при Сталине, ни позже. К этой стране справедливо относились как к опасной и токсичной диктатуре, в которой отсутствуют элементарные свободы и права человека, а все «достижения» направлены лишь на военную сферу и как следствие — на дальнейшее расширение своего влияния и территории.

4. Миф о том, что «Сталин был бессребреником».

Из статьи в статью повторяется одна фраза — мол, когда Сталин умер, от него остались только хуй да трубка несколько личных вещей и никаких сбережений. Это всегда подается в паре с фразой вроде «а посмотрите на современных олигархов, сколько они наворовали» и т.д.

Тут можно задать один вопрос — а зачем, собственно, деньги человеку, которому и так принадлежит вся страна на правах абсолютной диктатуры? Они ему просто не нужны — они и так делал что хотел, никакой «верховной власти» над ним не было. Не был Сталин и никаким «бессребреником» — он жил в шикарных особняках и квартирах с прислугой (гуглите фото), имел дачи и лимузины с личными шоферами, питался лучшими продуктами, а охраняло его несколько батальонов НКВД.

Товарищ Сталин обходился государству в миллионы рублей в год, которые он не платил просто потому, что сам организовал эту систему. То, что он «ни за что не платил наличными» говорит только о том, что он был полностью неподконтролен народу и делал что хотел, используя по своему желанию деньги из бюджета страны.

5. Миф о том, что «Сталин принял Россию с сохой, а оставил с атомной бомбой».

Эту цитату тоже приписывают якобы Черчиллю в той же самой «речи в Парламенте» — которой, как было показано выше, не было и быть не могло. Кроме того, сама фраза является оксюмороном вроде «Думал, еду на дачу — а оказалось четверг Валера». Автор цитаты сравнивает в общем-то несравнимые вещи, не следующие одна из другой, создавая ложную видимость какого-то «прогресса». Атомные бомбы, появившиеся в СССР, не имели никакого отношения к улучшению жизни простых граждан — крестьяне как пахали на сохе, так и продолжали пахать. И не просто на сохе, а на сохе, запряженную в корову — так как иметь собственную лошадь в деревнях часто было запрещено и считалось «зажиточностью».

В городах строили новые многокомнатные «сталинки» для номенклатуры, а в деревнях при этом была ужасающая нищета и бесправие — крестьяне не имели паспортов до 1960-х годов и оставались, фактически, крепостными рабами. Такими же рабами были и рабочие на заводах — они не имели никаких прав, не имели свободных профсоюзов и могли высказывать свое мнение только в рамках «классово-социалистической модели построения государства».

В общем, «атомная бомба» Сталина имела отношение к прогрессу ровно столько же, как и «уникальная космическая база в кольцах Сатурна», о которой я писал в посте о том, почему люди хотят назад в СССР.