Раскрыта тайна вейшнорских денег 1 28.09.2017, 16:46

3,853

Купюры были придуманы два года назад.

Раскрыта тайна вейшнорских денег — на самом деле их дизайн был придуман еще два года назад студенткой Западно-венгерского университета в рамках дипломного проекта.

Барбара Бернат создала серию вымышленных купюр с красивыми и точными изображениями обитателей растительного и животного мира Европы, пишет the-village.me.

«Мой магистерский проект — это серия банкнот, для которого я придумала вымышленную валюту, венгерский евро. На одной стороне присутствуют европейские животные, а на другой показаны родственные виды растений, — описывает Барбара свою работу. — Моя цель состояла в том, чтобы создать полную серию с четким дизайном, что выходит за рамки традиций изготовления банкнот».

Два года назад эти банкноты рецензировал арт-директор студии Артемия Лебедева Эркен Кагаров. «Животные и растения вместо политиков и памятников? Природа, гармония — что ж, вполне возможно. Однако самая клевая фишка этих банкнот — скелеты животных, видимые при ультрафиолетовой подсветке, — вступает в спор с заявленной зеленой идеей. Это позволительно для студенческого проекта, но довольно спорно при реализации. Сколько скелетов будут видеть в день сотрудники операционных касс?», — решил он.

На некоторое время банкноты забылись, пока пользователи соцсетей не использовали их в качестве валюты вымышленной Вейшнории. И теперь «венгерские евро» получили вторую жизнь, пускай и под чужим флагом.