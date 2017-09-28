Госпогранслужба Украины: Самолет не залетал на территорию Беларуси 8 28.09.2017, 16:53

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Украина ответила на ноту со стороны белорусского МИДа.

Украинский самолет не нарушал воздушное пространство Беларуси. Об этом в Facebook заявил спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

"Самолет DA-42 Государственной пограничной службы Украины 25 сентября выполнял плановый полет с целью воздушного мониторинга государственной границы на участках Черниговского и Житомирского пограничных отрядов. Смежная сторона заблаговременно была предупреждена о выполнении полетов ведомственным самолетом на указанных участках", – написал Слободян.

Спикер ГПСУ отметил, что самолет был оборудован системой, которая позволяет органам управления воздушным движением отслеживать полет.

"Органы управления воздушным движением "Украерорух" наблюдали полет самолета. По их информации, нарушений государственной границы не зафиксировано. Радиотехнические подразделения Воздушных сил ВСУ наблюдали полет самолета. Нарушений государственной границы с их стороны не зафиксировано", – заявил он.

Слободян прикрепил к посту снимок системы отслеживания полетов "Авиатрекинг", который, по его словам, показывает, что нарушения границы не было.

Сегодня Министерство иностранных дел Беларуси заявило о нарушении 25 сентября воздушного пространства страны украинским самолетом DA42 и вручило послу Украины Игорю Кизиму ноту протеста.