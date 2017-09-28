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Государство как пирамида МММ

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  • Виктор Горбачев
  • 28.09.2017, 16:59
  • 4,106

Как работает «пенсионный лохотрон», и не только.

Если мы думаем, что пирамиды в виде МММ, (или биткоин) это плохо и жуликов нужно наказывать, то все это шелуха, ягодки. На них клюют не все. По сравнению с тем, что выстраивает государство, и при этом, ответственности за разводы в масштабах всей страны — ноль.

Государство создает их планомерно и целенаправленно. Закрепляя все законодательно и прикрываясь «именем народа». А затем кидает и разводит этот же народ. Его же «именем». Ну, или сваливает все на революции. И все создатели государственных пирамид МММ в масле с икрой. Их дети, внуки. Все остальные — разведены и кинуты.

Ну а че? Если на биткоин или пирамиду МММ (Мавроди) люди клюют добровольно, то на игры государства — все и на основании «законов». В принудительном порядке. И такие массовые разводы там, где нет контроля и «честных» выборов. Где у власти — группа разводящих. Думаю, не стоит вам напоминать о примерах развода государством.

Их — сотни, тысячи. И, почесав репу, мы двигаемся дальше по жизни. Кинутые и верующие в то, что дальше будет совсем не так и лучше. Ага. Ну-ну. Помните, как мы в сберкассы свое трудовые несли? При СССР. На черный день % считали и верили. Где? Так и хочется сказать — где.

Могу, как нить, рассказать свою историю кидалова в этом вопросе. Было около 20 тысяч рублей! Тех, сэсэсэровских. Был офицером. Кинули под ноль. Не отдав ни копейки. Мы же, верили. Спросим у афганцев или чернобыльцев. А какие у вас льготы, что обещали и чем все обернулось? Ответ. Все там же и в том же месте.

Или, вот такие, жизненные примеры и подсчеты. Реальные и из нашей жизни.

Сегодняшней. Умирает сосед. 58 лет. Так бывает. Хотим или не хотим мы этого, мы все умрем. Даже президенты и их клика. Только мы — как «кинутые», а они, как — «кидающие». Ну, в общем, умирает сосед. Земля пухом. Общаюсь с родственниками. Человек имел трудовой стаж — 33 года. Приличный, как бы. Ряд лет работал на вредном производстве. Тихий, трудолюбивый и исполнительный. Дело к пенсии. И бац! Итак — 33 года стажа. Все эти года государство с его ЗП высчитывало в пенсионный (или ФСЗН — называйте как хотите) фонд определенный % для последующей выдачи ему пенсии.

Прикинем — если государство высчитывало в данный фонд в среднем по 50 у.е. ежемесячно (возьмем за основу эту стабильную единицу), то что мы имеем? Правильно: - 33 года на 12 месяцев и по 50 уе = 19.800 долларов. Такую сумму он отстегнул государству за период своей трудовой деятельности. Для получения пенсии. И? Умер. Государство дает ему похоронные в виде 300 — 350 у.е. Ну, и? 19.8000 — 350 = 19.450 в остатке.

А где остаток-то? Он кому? Государству на память и для клики на кормежку бутерброда с икрой? Для новой резиденции и проведения «чэсных» выборов для членов считающих нужный %? ППЦ! А у человека есть семья. Почему не отдают семье этот остаток или % ежемесячно хотя бы до средней продолжительности мужика? Коль государство говорит, что мужчины у нас проживают 68 лет — то может тогда до этого периода и стоит отдавать его семье пенсию? А вот и нет! Себе любимым.

А сколько у нас умирает людей в стране, не дожив чуть до пенсии. Десятки тысяч. Ну, и? Где их деньги?

Чуть другая история. Реальная. Умер знакомый. 62 года. Пенсию получал чуть больше года. Стаж — 39 лет. Пенсия была назначена в сумме 269 рублей в месяц. Или 135 все тех же у.е. За основу. Получал пенсию 20 месяцев х на 135 = 2700 у.е получил. Государство с него взяло за период работы в закрома — 23.400 у.е.

Выдало похоронные 350 и остаток 20350 плавно перетек в закрома государства. Таких примеров — тысячи. А бабок от них государство себе загребает — сотни миллионов. На себя. Любимых. И чем это отличается от пирамиды МММ? Но — на уровне властей и всего государства. Я вот че думаю. Может, ну его нах — такое государство.

И это мы еще не вникаем глубоко в сферу ЖКХ и прочих фондов со стороны государства (страховых например). И если все это начать считать и подсчитывать, то на выходе получим — выдачу каждому гражданину за его труд всей жизни — от 10 до 15%. Не более. Все остальное, в закрома, через эти пирамиды. А мы, все воров ищем и пытаемся за руку словить. Так вот же они! Те, кто обещает, сидит в креслах и «мандатом» от народа размахивает, именем государства представляясь.

Виктор Горбачев, «Фейсбук»


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