Кремлевские фокусники 1 Константин Боровой

28.09.2017, 17:17

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Константин Боровой

Кремль просто переключает тумблеры в массовом сознании, настраивая их на какие-то определенные нужные ему настроения.

На самом деле у Кремля всего два хорошо действующих инструмента. Один – это пропагандистская кампания и второй - это политические и военные авантюры. На авантюры сейчас нет денег и очевидно в Кремле пытаются задействовать мобилизационную модель и построить ее на помощи инструментов пропагандисткой кампании. Это продвижение установок именно мобилизационных, вызывающих возбуждение в обществе.

И вот задача номер один сейчас, и с этим связаны губернаторские перестановки, обеспечить явку на выборах президента в марте 18-го года. Тут кто-то правильно назвал функцию Поклонской, Собчак, Навального. Она аниматорская. Это, конечно, не развлечение, а привлечение внимания к шутовскому поведению. Из-за этого повышается интерес к выборам, возникает некоторая очень искусственная, но интрига взаимоотношений Поклонской и Собчак, Собчак и Навального. Эта интрига позволяет в информационном пространстве начать разного рода дискуссии. А дискуссии – это информационные потоки и в полной мере мобилизация граждан и населения.

Эта технология очень здорово используется фокусниками, когда они отвлекают внимания зрителя. В правой руке у них что-то загорается, а в это время левая рука, которую никто не видит и не обращает на нее внимания, достает курицу и перекладывает ее в шляпу. Тоже самое и тут – одной рукой затевается как бы общественная дискуссия: будет участвовать Собчак в выборах или не будет, каковы взаимоотношения Собчак и Навального, какая реакция на заявления и действия Поклонской. А в это время другой рукой проводятся выборы, к которым привлечено внимание.

Очень такой традиционный способ устройства представления. Сама технология пропагандистских кампаний – это на самом деле организация представлений и шоу. Надо сказать, что пожалуй, это самый безобидный способ морочить голову людям. Значительно более брутальным является способ, когда граждан начинают убивать. Это было в случае с Украиной, Сирией.

Поскольку пропагандистская кампания достигла нового уровня воздействия, ее законам и ее правилам сегодня подчинена вся информационная структура в России, и за рубежом между прочим тоже, появился новый эффективный инструмент воздействия на сознание людей. Кремль просто переключает тумблеры в массовом сознании, настраивая их на какие-то определенные нужные ему настроения.

Константин Боровой, «Обозреватель»