Шесть секретов банковских карт, о которых полезно знать всем 1 28.09.2017, 17:40

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Есть несколько мелочей, связанных с банковскими картами, о которых мы даже не задумываемся.

Мы пользуемся банковскими картами ежедневно. Снятие денег в банкомате, безналичная оплата покупок и счетов, расчеты с друзьями — вот лишь краткий список привычных финансовых операций. Но есть несколько мелочей, связанных с банковскими картами, о которых мы даже не задумываемся.

AdMe.ru рассказывает о маленьких секретах банковских карт, которые повысят вашу финансовую грамотность.

1. Расшифровываем номер карты

У большинства карт 16-значный номер (реже 13 или 19 цифр). Первая цифра — идентификатор платежной системы (4 — VISA, 5 — MasterCard). Следующие 5 цифр идентифицируют банк-эмитент. Так, зная всего 6 цифр, можно узнать о типе карты, платежной системе и банке, который ее выпустил. Проверьте сами.

Следующие 9 цифр пригодятся только банку, так как идентифицируют конкретного владельца карты. Куда интереснее проверить карту на подлинность по номеру.

2. Проверочное число и магия цифр

Непосредственно номер карты определяют цифры с 9-й по 15-ю. Их присваивает специальный алгоритм. Вероятность совпадения всех 7 цифр номера на двух картах ничтожна мала, так как количество возможных вариаций числа из 7 цифр больше, чем жителей на Земле.

Последняя цифра (проверочное число) высчитывается математически на основе алгоритма Луна. Именно она предотвращает непреднамеренные ошибки, которые возникают при ручном вводе. Алгоритм Луна легко проверить на собственной банковской карте.

3. Карта под ультрафиолетом

Немногие знают, что банковские карты защищают так же, как и обычные деньги. Например, один из способов защиты — нанесение знаков подлинности, которые можно увидеть под ультрафиолетовым излучением. На картах Visa — букву «V», на MasterCard — буквы «M» и «С», на American Express — изображение орла.

4. Кредитная или дебетовая?

Карта может быть кредитной или дебетовой. Главное их различие заключается в том, чьи деньги находятся на карте — клиента или банка. Кредитные карты часто выпускаются как дополнение к дебетовым. Главное, помните, что банк не вправе оформлять для вас кредитную карту без вашего ведома.

Овердрафтовые карты являются компромиссом между кредитными и дебетовыми. Карта с овердрафтом позволяет перерасход средств, но обычно лимит по ним ниже, чем по кредитным.

5. Технический овердрафт

Существует понятие «технический овердрафт», когда с карты списывается сумма, превышающая доступный расходный лимит. Задолженность может образоваться при оплате в валюте в другой стране (из-за курсовой разницы) или в том случае, если счет пополнили деньгами с карты другого банка, а сразу после пополнения их сняли.

Бояться технического овердрафта не нужно: он гасится автоматически после поступления денег на счет, а проценты на него не начисляются.

6. Обратная сторона карты

С обратной стороны карты находится еще один гарант безопасности ваших денег — код CVV (у VISA) или CVC (у MasterCard). CV в обоих случаях расшифровывается как Card Verification. Этот код, присвоенный вашей карте, подтверждает, что она подлинная.

CVV позволяет совершать платежи без физического предоставления карты и обязателен, например, при покупках через интернет. С его помощью можно совершить покупку удаленно (зная другие данные карты). Как и ПИН-код, его лучше никому не показывать и не называть, особенно если кто-то настойчиво просит вас его озвучить.