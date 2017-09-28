Выгонял историков из Гродненского университета: Что известно о новом ректоре БГУ 12 28.09.2017, 17:49

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Андрей Король

Фото: grodnonews.by

Лучшая характеристика Андрея Короля - «слуга режима».

28 сентября Лукашенко назначил четырех новых ректоров – в БГУ, БНТУ, Могилевского государственного и Могилевского университета продовольствия.

На должность ректора Белорусского государственного университета назначен доктор педагогических наук Андрей Король, пишет сайт телеканал «Белсат».

«Именно он выгонял из учебного заведения историков, в частности – профессора Вячеслава Шведа. Когда квалификационная комиссия рекомендовала продлить с ним контракт, совет университета почему-то проголосовал против. Когда профессор попросил показать результаты голосования, Король отказался это сделать. Он – слуга режима», – говорит историк Александр Кравцевич, первый проректор Гродненского университета (в 1994-1995-м годах).