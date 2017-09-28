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Белорусская группа IOWA выпустила клип на песню «Плохо танцевать»

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  • 28.09.2017, 17:57
  • 1,484

Клип снимался в Санкт-Петербурге, куда несколько лет назад группа переехала из Могилева.

Появился новый клип группы IOWA на песню "Плохо танцевать". Да называется и новая концертная программа, которая будет презентована в Минске 28 ноября. Клип снимался в Санкт-Петербурге, куда несколько лет назад переехала из Могилева группа, пишет Еврорадио.

Наибольший успех имел клип "Бьет бит", который за два года на YouTube набрал 77 миллионов просмотров.


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