Путин может ликвидировать пост премьер-министра РФ 7 28.09.2017, 18:04

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Фото: Reuters

В РФ строят прогнозы, кем будет Медведев в случае переизбрания Путина.

Президент России Владимир Путин после переизбрания на четвертый срок может ликвидировать пост премьер-министра и подчинить правительство себе. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на собственные источники.

В случае ликвидации должности премьера может быть создано "суперминистерство" на основе минэкономразвития и минфина РФ. По информации издания, возможные конфигурации сейчас обсуждают политологи.

Другой вариант предусматривает введение элементов парламентской республики. В этом случае правительство будет формироваться парламентским большинством, но при этом полномочия президента не будут сильно урезаны.

Если конфигурация власти останется неизменной, то, по словам одного из собеседников издания, лучшие шансы остаться премьером у Дмитрия Медведева.

Другие источники, напротив, прогнозируют отставку нынешнего главы правительства, причем еще до выборов президента, назначенных на март 2018 года. В пользу этой версии говорит тот факт, что глава протокола Медведева Марина Ентальцева ушла в длительный отпуск, пишет "Газета.ру".

Путин был избран на пост президента РФ в 2000 году. После двух сроков, в 2008 году, он перешел на пост главы правительства РФ, а президентом стал Дмитрий Медведев. В 2012 году Путин вновь был избран главой РФ, Медведев вернулся в кабинет главы правительства.

Нынешний глава Кремля пока не заявлял, что будет баллотироваться в 2018 году.