Учительницей года Беларуси стала преподаватель белорусского языка

Учительницей года Беларуси стала преподаватель белорусского языка3
- 28.09.2017, 18:09
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Лучшим учителем Беларуси стала Светлана Румянцева из Новополоцка.
Светлана Румянцева преподает белорусский язык и литературу в новополоцкой школе № 15, пишет minsknews.by.
Награждение победителя и финалистов конкурса учительского мастерства прошло 28 сентября в Минске в Театре юного зрителя.
Конкурс проводится раз в три года.
Победитель конкурса «Учитель года-2017» получит сертификат на сумму 40 базовых величин.