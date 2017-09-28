закрыть
28 сентября 2017, четверг, 20:14
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Могилевчанам показали икону, которой боялся Меншиков

3
  • 28.09.2017, 18:26
  • 2,780
Фото: «Радыё Свабода»

Проклятия иконы боялся сподвижник Петра Первого Александр Меншиков, когда собирался сжечь Могилев в 1708 году.

Выставкой редких 16-19 веков в Могилевской ратуше отмечают 500-летие белорусского книгопечатания и пятилетие возвращения в Беларусь статута Великого Княжества Литовского.

Экспозиция сформирована из книг, изданных православными и католическими типографиями. Все экспонаты - из фондов музея истории белорусской литературы и музея истории Могилева, передает «Радыё Свабода».

Иезуиты издавали книги для образования в карманном формате

Среди экспонатов выставки «Нацыя кніг. Статут 1588 і старадрукі» реликвии римо-католической могилевской консистории, не выставлявшиеся ранее в белорусских музеях.

Директор музея истории белорусской литературы Дмитрий Яцкевич отметил, что для выставки подбирались прежде всего издания иезуитского коллегиума и академий. Такие книги подчеркивают, говорит Яцкевич, что иезуитский орден в Беларуси занимался прежде всего вопросами образования. Иезуиты выдавали учебники, грамматики, пособия и словари небольшого карманного формата.

«Мы стремились выставкой подчеркнуть, что этот пласт культуры и образования был востребован в Беларуси издревле», - отмечал Дмитрий Яцкевич.

Православная и католическая традиции книгопечатания дополняли друг друга

Православные типографии придерживались кириллицы и на ней выдавали книги. Католические же печатались на латинице. Этот контраст был заметным на выставке.

«Это также подчеркивает различные слои нашей истории, которые дополняли друг друга, - говорил Яцкевич. - У православных мы видим более религиозную литературу. У католиков - более образовательную. Книги также переплетались по-разному. Это тоже особенность нашей истории книги».

Впервые могилевчанам привезли из музея истории белорусской литературы список иконы Могилевобратской Божией Матери, сделанный в 19 веке. Эта икона почитается местными верующими. Ее проклятия боялся сподвижник Петра Первого Александр Меншиков, когда собирался сжечь Могилев в 1708 году.

Белорусы издревле печатали и читали книги

Центральное место в экспозиции отведено приобретенному на пожертвования музеем истории Могилева экземпляр Статута Великого Княжества Литовского 1588 года. За прошедшие пять лет в могилевских музеях появились еще два экземпляра Статута 1744 и 1811 года издания.

«Белорусы - нация книг, которая издревле их писала, печатала и перепечатывала, а главное читала эти книги, - обращался к могилевчанам Дмитрий Яцкевич. - Печатание книг и их возвращение не могло происходить без помощи меценатов. И без нынешних благодетелей мы вряд ли сможем поднять нашу культуру».

Директор музея истории белорусского литературы Дмитрий Яцкевич сказал, что после возвращения в Беларусь белорусской святыни Статута Великого княжества литовского неплохо было бы разжиться экземплярами всех изданий Скорины.

«Наступает время возвращения и рукописей, так как многие из них не были напечатаны, а те, что издавались, были с исправлением и цензурой, - говорил Дмитрий Яцкевич - На аукционах появлялись рукописи Яна Чечота и их тоже было бы хорошо приобрести. Тем более, что в этом году двести лет Таварыству філяматаў-філарэтаў. А в следующем году - 220 лет - Адаму Мицкевичу. Поэтому хотелось бы подчеркнуть, что время разбрасывать камни прошло и нужно браться их собирать».


Мнение

Догонит ли Ахилл черепаху?
Догонит ли Ахилл черепаху? Константин Скуратович
Манкурт прыгает на грабли
Манкурт прыгает на грабли Илья Мильштейн
Это приятное слово БОД
Это приятное слово БОД Леонид Злотников
Мы хочам зрабіць дзяржаву іншай
Мы хочам зрабіць дзяржаву іншай Уладзімір Някляеў


Интервью

В Беларуси происходит Перестройка
В Беларуси происходит Перестройка
Андрей Санников: «Запад-2017» стал серьезным сигналом для всех
Андрей Санников: «Запад-2017» стал серьезным сигналом для всех
Борис Вишневский: В политике Кремля трудно что-то предсказывать
Борис Вишневский: В политике Кремля трудно что-то предсказывать
Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине
Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине