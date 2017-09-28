Могилевчанам показали икону, которой боялся Меншиков 3 28.09.2017, 18:26

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Фото: «Радыё Свабода»

Проклятия иконы боялся сподвижник Петра Первого Александр Меншиков, когда собирался сжечь Могилев в 1708 году.

Выставкой редких 16-19 веков в Могилевской ратуше отмечают 500-летие белорусского книгопечатания и пятилетие возвращения в Беларусь статута Великого Княжества Литовского.

Экспозиция сформирована из книг, изданных православными и католическими типографиями. Все экспонаты - из фондов музея истории белорусской литературы и музея истории Могилева, передает «Радыё Свабода».

Иезуиты издавали книги для образования в карманном формате

Среди экспонатов выставки «Нацыя кніг. Статут 1588 і старадрукі» реликвии римо-католической могилевской консистории, не выставлявшиеся ранее в белорусских музеях.

Директор музея истории белорусской литературы Дмитрий Яцкевич отметил, что для выставки подбирались прежде всего издания иезуитского коллегиума и академий. Такие книги подчеркивают, говорит Яцкевич, что иезуитский орден в Беларуси занимался прежде всего вопросами образования. Иезуиты выдавали учебники, грамматики, пособия и словари небольшого карманного формата.

«Мы стремились выставкой подчеркнуть, что этот пласт культуры и образования был востребован в Беларуси издревле», - отмечал Дмитрий Яцкевич.

Православная и католическая традиции книгопечатания дополняли друг друга

Православные типографии придерживались кириллицы и на ней выдавали книги. Католические же печатались на латинице. Этот контраст был заметным на выставке.

«Это также подчеркивает различные слои нашей истории, которые дополняли друг друга, - говорил Яцкевич. - У православных мы видим более религиозную литературу. У католиков - более образовательную. Книги также переплетались по-разному. Это тоже особенность нашей истории книги».

Впервые могилевчанам привезли из музея истории белорусской литературы список иконы Могилевобратской Божией Матери, сделанный в 19 веке. Эта икона почитается местными верующими. Ее проклятия боялся сподвижник Петра Первого Александр Меншиков, когда собирался сжечь Могилев в 1708 году.

Белорусы издревле печатали и читали книги

Центральное место в экспозиции отведено приобретенному на пожертвования музеем истории Могилева экземпляр Статута Великого Княжества Литовского 1588 года. За прошедшие пять лет в могилевских музеях появились еще два экземпляра Статута 1744 и 1811 года издания.

«Белорусы - нация книг, которая издревле их писала, печатала и перепечатывала, а главное читала эти книги, - обращался к могилевчанам Дмитрий Яцкевич. - Печатание книг и их возвращение не могло происходить без помощи меценатов. И без нынешних благодетелей мы вряд ли сможем поднять нашу культуру».

Директор музея истории белорусского литературы Дмитрий Яцкевич сказал, что после возвращения в Беларусь белорусской святыни Статута Великого княжества литовского неплохо было бы разжиться экземплярами всех изданий Скорины.

«Наступает время возвращения и рукописей, так как многие из них не были напечатаны, а те, что издавались, были с исправлением и цензурой, - говорил Дмитрий Яцкевич - На аукционах появлялись рукописи Яна Чечота и их тоже было бы хорошо приобрести. Тем более, что в этом году двести лет Таварыству філяматаў-філарэтаў. А в следующем году - 220 лет - Адаму Мицкевичу. Поэтому хотелось бы подчеркнуть, что время разбрасывать камни прошло и нужно браться их собирать».