Ежи Бузек: «Северный поток-2» противоречит энергетической безопасности ЕС 1 28.09.2017, 18:36

Фото: nord-stream2.com

Европе выгодней ремонт газотранспортной системы Украины, чем «Северный поток-2», считает политик.

Газопровод из России в Германию по дну Балтийского моря нарушает принципы энергетической безопасности Европейского Союза. Об этом сайту "Сегодня" рассказал экс-президент Европейского парламента Ежи Бузек.

"Я очень противостою идее создания "Северного потока-2". Он противоречит нашему энергетическому союзу, принципу диверсификации газа, созданию безопасных поставок газа. Ломает все принципы нашей энергетической безопасности. С другой стороны, я очень продвигаю идею модернизации газотранспортной системы Украины", – рассказал политик.

Мощности Украинского и Ямальского газопроводов хватает, чтобы обеспечить весь Евросоюз, уверен Бузек. Их ремонт будет дешевле в два раза, чем строительство "Северного потока-2": "модернизация ГТС – это огромные инвестиции для Украины.

Между Украиной и ЕС много важных торговых отношений. Поэтому нужно, чтобы торговые пути из Европы вели в Украину".

Напомним, к реализации проекта "Северный поток-2" стоимостью почти 10 млрд евро "Газпром" и его партнеры намерены приступить в апреле 2018 года. Строительство планируют завершить к концу 2019 года.