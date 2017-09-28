закрыть
28 сентября 2017, четверг, 20:14
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Ежи Бузек: «Северный поток-2» противоречит энергетической безопасности ЕС

1
  • 28.09.2017, 18:36
Фото: nord-stream2.com

Европе выгодней ремонт газотранспортной системы Украины, чем «Северный поток-2», считает политик.

Газопровод из России в Германию по дну Балтийского моря нарушает принципы энергетической безопасности Европейского Союза. Об этом сайту "Сегодня" рассказал экс-президент Европейского парламента Ежи Бузек.

"Я очень противостою идее создания "Северного потока-2". Он противоречит нашему энергетическому союзу, принципу диверсификации газа, созданию безопасных поставок газа. Ломает все принципы нашей энергетической безопасности. С другой стороны, я очень продвигаю идею модернизации газотранспортной системы Украины", – рассказал политик.

Мощности Украинского и Ямальского газопроводов хватает, чтобы обеспечить весь Евросоюз, уверен Бузек. Их ремонт будет дешевле в два раза, чем строительство "Северного потока-2": "модернизация ГТС – это огромные инвестиции для Украины.

Между Украиной и ЕС много важных торговых отношений. Поэтому нужно, чтобы торговые пути из Европы вели в Украину".

Напомним, к реализации проекта "Северный поток-2" стоимостью почти 10 млрд евро "Газпром" и его партнеры намерены приступить в апреле 2018 года. Строительство планируют завершить к концу 2019 года.

Карта: Delfi.lt

Мнение

Догонит ли Ахилл черепаху?
Догонит ли Ахилл черепаху? Константин Скуратович
Манкурт прыгает на грабли
Манкурт прыгает на грабли Илья Мильштейн
Это приятное слово БОД
Это приятное слово БОД Леонид Злотников
Мы хочам зрабіць дзяржаву іншай
Мы хочам зрабіць дзяржаву іншай Уладзімір Някляеў


Интервью

В Беларуси происходит Перестройка
В Беларуси происходит Перестройка
Андрей Санников: «Запад-2017» стал серьезным сигналом для всех
Андрей Санников: «Запад-2017» стал серьезным сигналом для всех
Борис Вишневский: В политике Кремля трудно что-то предсказывать
Борис Вишневский: В политике Кремля трудно что-то предсказывать
Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине
Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине