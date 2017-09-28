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«Еще есть надежда найти Максима Мархалюка живым»

  • 28.09.2017, 18:55
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ФОто: tut.by

Поиски 10-летнего мальчика из деревни Новый Двор на Гродненщине продолжаются уже 13 дней.

За это время волонтеры, спасатели МЧС и милиция прочесали большой участок лесного массива в Беловежской пущи, однако не нашли никаких следов мальчика, кроме брошенного возле дороги велосипеда. Надежда не оставляет людей, несмотря на пессимистические прогнозы и многочисленные слухи, которые стремительно распространяются в соцсетях, передает «Белсат».

«Больше людей приезжает помогать на выходных, потом, естественно, они возвращаются на работу. Сейчас мальчика ищут примерно 100 наших специалистов и добровольцев. Насчет силовых структур не могу точно сказать — информации о прекращении поисков от МЧС не поступало», – рассказал руководитель гродненского поисково-спасательного отряда «Центрспас» Александр Крицкий.

27 сентября в одной из общин, посвященных поискам Максима, появилась аудиозапись разговора с жительницей деревни Новый Двор. Женщина пожилого возраста говорит, что видела «подобного мальчика» утром того же дня на окраине села. По ее словам, тот выглядел усталым, но не просил никакой помощи. В результате, женщина не решилась подойти к мальчику и пошла домой, чтобы «проверить в новостях», был ли это был он.

«Мы знаем об этой записи, но верить всем слухам, которые идут от местных, не стоит. Ведь слухов очень много, а мы так или иначе обязаны проверять каждую версию. К этой женщине приходили, беседовали поисковики, в ее доме нет никаких зацепок», — поясняет Крицкий.

Среди основных версий исчезновения Максима — уголовное (хотя милиция утверждает, что четких оснований для ее нет), нападение животных, вероятность, что ребенок заблудилась в лесу или убежал сознательно.

«Если Максим сбежал из дома сам, то это значительно повышает шанс найти его живым, есть надежда. Ведь, блуждая в лесу, ребенок почти две недели вряд ли может продержаться… А если это планировалось им сознательно — значит, где-то у него есть достаточно пищи», — рассуждает руководитель «Центрспаса».

Он также отметил, что родственники Максима принимают активное участие в поиске. Кроме того, с ними работают представители Следственного комитета в рамках начавшегося 26 сентября Уголовного дело.

По словам Александра Критского, поисковики обозначают участки леса, которые уже проверили и двигаются дальше. Они работают в пуще, в ближайших деревнях и хуторах, и по-прежнему призывают всех неравнодушных подключаться к поисковой операции по всей стране.


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