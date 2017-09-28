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Соловьев - Навальному: Я просто богат

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  • 28.09.2017, 19:06
  • 6,808
Владимир Соловьев

Российский пропагандист прокомментировал расследование Навального.

Российский пропагандист Владимир Соловьев в ответ на расследование Фонда борьбы с коррупцией о его недвижимости заявил, что он «просто богат» и не понимает, какие к нему могут быть претензии, сообщает The Insider.

«Я что, чиновник, госслужащий? Нет. Я просто богат», — сказал кремлевский пропагандист.

Соловьев также добавил, что занимался бизнесом в девяностые, и не скрывает этого.

«Я понимаю, что Навальному это не дает покоя, но не знаю, зачем экстраполировать на меня свои комплексы», — заявил Соловьев.

Ранее ФБК опубликовал расследование, в котором привел документы о недвижимости телеведущего, а также видеосъемку его домов. Навальный утверждает, что «главный пропагандист» Соловьев владеет тремя квартирами в доме на Долгоруковской улице в Москве общей площадью 450 квадратных метров, дачей в коттеджном поселке Стольное под Переделкино площадью 1045 квадратных метров и вилла на озере Комо в Ломбардии.


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