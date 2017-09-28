Сроки подключения отопления в домах Минска растянули на пять дней 1 28.09.2017, 19:42

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Начало отопительного сезона будет зависеть от погоды.

Графики подключения отопления в жилфонде столицы разработаны и согласованы с теплоснабжающими организациями и подразумевают включение тепла в домах столицы на протяжении 5 дней. Об этом, как передают «Минск-Новости», сообщил в ходе заседания технико-экономического совета генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство» Виталий Смирнов.

Однако, добавил он, графики могут быть пересмотрены, если от городских властей поступит соответствующее распоряжение.

Напомним, в минувшем году пустить тепло во все жилые дома Минска было решено за 3 дня. С задачей справились, но от жителей в период запуска отопления поступало огромное количество заявок в службу «115». Многие заявки касались завоздушенности систем отопления. Сейчас МГЖХ проводит выборочный мониторинг во всех ЖЭУ города на предмет заполненности систем теплоснабжения теплоносителем.

Что касается начала отопительного сезона, то оно будет зависеть от погоды. Напомним, решение о включении отопления в жилфонде местными властями принимается, если среднесуточная температура наружного воздуха в течение 5 дней не превышает 8 градусов. Тепло в детские сады, школы, больницы и другие объекты из числа 1-й группы потребителей тепла начинает поступать при среднесуточной температуре не выше 10 градусов на протяжении 5 дней.