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У самой популярной белорусской видеоблогерши украли инстаграм-аккаунт

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  • 28.09.2017, 19:50
Юлия Годунова

Девушке предлагают возобновить доступ к аккаунту за $3000.

Инстаграм Юлии Годуновой, который она вела в течение 5 лет и на который подписались 700 тысяч человек, заблокирован. Девушке предлагают возобновить доступ за $3000, передает nn.by.

В инстаграм Юля не смогла войти еще 14 сентября — обратилась за помощью в техподдержку, но в итоге ей начали писать кто угодно, но не из официального представительства компании.

«Доброжелатели» предложили помочь с восстановлением аккаунта, но только за деньги. Юля считает, что все это дело рук мошенников, которые специально сделали так, чтобы аккаунт сначала заблокировали, а теперь пытаются на этом нажиться.

В своем видеообращении к поклонникам она подробно объяснила обстоятельства происшедшего. Девушка утверждает, что не первой из числа популярных блогеров столкнулась с такой проблемой.

Пока девушка пользуется своим дополнительным, временным профилем и просит помощи у фанатов, надеясь на лучшее.

Юля Годунова — самая популярная белорусская девушка-видеоблогер, которая встречается с не менее успешным Владом Бумагой. Девушка родилась в Ельске, сейчас учится на факультете международных отношений БГУ.


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